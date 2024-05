Kevin Costner lança Western Gamble ‘Harrison’ em Cannes

Kevin Costner

Kevin Costner entrou em Cannes com arrogância de cowboy, fazendo pistolas de dedo no tapete vermelho sob aplausos da multidão antes da estreia. Horizon: Uma Saga Americana – Capítulo 1Um faroeste parcialmente autofinanciado, foi uma das maiores mudanças em sua longa carreira.

Dentro do teatro Grand Lumiere, Costner foi recebido com uma ovação de pé (incluindo alguns convidados usando chapéus de cowboy) antes da primeira exibição pública do filme com orçamento de mais de US$ 90 milhões, que foi planejado como parte de uma saga em quatro partes.

Depois de três horas, quando os créditos rolaram, a multidão começou a diminuir aos quatro minutos e meio, mas depois continuou por um total de dez minutos, terminando em lágrimas. Costner pegou o microfone para falar sobre o filme que dirigiu, produziu, co-escreveu e estrelou.

“Lamento que você tenha aplaudido tanto tempo para eu falar”, disse Costner à multidão, acrescentando sobre o filme: “Não é mais meu. É seu. Naquele momento eu sabia que tinha acabado. E tinha que ser.”

Costner continuou: “Acho que os filmes não são sobre seus fins de semana de estreia, mas sobre suas vidas. E sobre quantas vezes você está disposto a compartilhar. Espero que você compartilhe este filme com seus entes queridos e seus filhos.

o horizonte É uma grande aposta para Costner, que tenta desenvolver o projeto há mais de 30 anos. Depois de décadas tentando encontrar um financiador de estúdio, Costner investiu US$ 20 milhões de seu próprio dinheiro no projeto, adiando seu pagamento e executando a hipoteca de sua casa em Santa Bárbara. “Quando ninguém queria fazer o primeiro, tive a brilhante ideia de fazer quatro”, brincou Costner durante uma coletiva de imprensa em fevereiro. Ele já atirou Lição 2Ele se curva depois de dois meses Capítulo um. Ele quer desenvolver mais dois roteiros e tem alguns dias de filmagem Capítulo 3, Mas são necessários fundos para concluir o filme.

Um vencedor desde Melhor Diretor Danças com Lobos, Costner tornou-se sinônimo do gênero Western e emergiu como um de seus maiores campeões. Ela foi uma das primeiras estrelas de cinema da lista A a ir para a TV com minisséries Hatfields e McCoys Em 2012, antes que esse tipo de mudança do filme para a TV se tornasse comum. E significativamente, ele liderou as classificações Pedra amarela Por cinco temporadas, o destino da segunda metade da quinta temporada está em jogo. (Pedra amarela Os produtores reivindicaram os direitos de Costner o horizonte A programação o deixou indisponível para o show, enquanto a equipe de Costner culpou os atrasos na escrita Pedra amarela conclusão.)

Costner paga com seu próprio dinheiro Pedra amarela A multidão está aparecendo o horizonte. Em uma jogada ousada, as duas primeiras partes sairão consecutivas Capítulo 1 Chegando à América do Norte em 28 de junho Lição 2 Agosto está chegando. A Warner Bros. cuida da distribuição doméstica, mas o jogo não tem poder financeiro.

Embora os fãs de Cannes tenham adorado o filme, O repórter de Hollywood O principal crítico de cinema David Rooney não deu muita importância a isso, dizendo: “Kevin Costner está no comando há tempo suficiente para saber a diferença entre filmes de tela grande como os faroestes. Danças com LobosUma minissérie como Hatfields e McCoys ou um formato mais longo Pedra amarela. Todos esses projetos são bem executados por ele e ele é bem executado por eles. Sua conexão com o gênero americano por excelência e as terras acidentadas que ele chama de lar é inconfundível. Então, por que é que a sua vasta história de nova fronteira, Horizonte: uma saga americana, um slogan tão desajeitado? Ele funciona como uma série limitada adaptada para um filme, mas mais como um corte preliminar apressado do que um lançamento pronto para qualquer formato.

Ele se juntou a Cannes o horizonte Estrelando Sienna Miller, Jena Malone, Isabelle Fuhrman, Ella Hunt, Georgia MacPhail, Abe Lee e Was Seif. Costner recebeu apoio para o filme de convidados notáveis, incluindo ele mesmo JFK Dirigido por Oliver Stone, Julianne Moore, Michael Yeoh e Isabel Huppert.

Quanto ao futuro o horizonte, Costner concluiu seus comentários garantindo ao público que havia mais três filmes por vir. O ator disse: “Este é mais um milagre na minha vida. Espero que este tempo seja útil para você.

