Frutos congelados recolhidos devido à contaminação por Listeria

SunOpta Inc. Uma subsidiária da Sunrise Growers Inc Lembrança voluntária Muitas frutas congeladas e misturas de frutas devido à contaminação por Listeria monocytogenes.

Conforme declarado nele Aviso da FDA, Os seguintes produtos recolhidos foram distribuídos a vários varejistas, incluindo cadeias de supermercados na Carolina do Norte. Veja a lista completa de produtos e números de lote No site da FDA.

Aldi: AL, AR, CT, FL, GA, IA, KS, KY, MA, MD, MI, MO, MS, NC, NE, NH, NY, OH, OK PA, RI, SC, TN, TX, VA, VT e WV de 11 de outubro de 2022 a 22 de maio de 2023

Alvo: Good & Gather Organic Cherries and Berries Fruit Blend, Good & Gather Dark Sweet Whole Pitted Cherries, Good & Gather Mango Strawberry Blend, Good & Gather Mixed Fruit Blend, Good & Gather Mango Slices, Good & Gather Blueberries e Gather Triple Berries 14 de outubro , 2022 a 22 de maio de 2023, o composto foi distribuído em todo o país

Trader Joes: A Scenic Fruit Company expandiu o recall de mix de frutas tropicais orgânicas para incluir sacos de 16 onças distribuídos em todo o país com datas de ‘melhor compra’ de 24/04/24, 04/08/24, 13/10/24, 04/11/24. (Várias misturas de frutas tropicais orgânicas também foram recolhidas no recente surto de hepatite A. O recall afeta as sacolas vendidas em épocas diferentes. Para ver quais sacolas foram afetadas pelo recall do surto de hepatite A, clique aqui

Walmart: AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO Mix de Frutas de Ótimo Valor, Cerejas Doces Escuras de Ótimo Valor e Fatias de Manga de Melhor Valor MT, ND , NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV e WY 19 de janeiro de 2023 a 13 de junho de 2023

Toda a comida: 365 frutas tropicais orgânicas misturadas, 365 fatias de abacaxi orgânico, 365 fatias de abacaxi, 365 morangos inteiros orgânicos, 365 morangos e bananas fatiados orgânicos e 365 amoras orgânicas estarão disponíveis em lojas selecionadas nos EUA de 1º de novembro de 2020 a 20 de junho , 2018. .

AWG (Mercearias Atacadistas Associadas): Best Choice Red Tart Cherries sem caroço, entregue de 5 de abril de 2023 a 4 de maio de 2023 para selecionar centros de distribuição ou lojas em KS, MO, NE e OK

O recall está vinculado a um abacaxi fornecido por um fornecedor terceirizado. Aviso de Recall da FDA

De acordo com o recall, não há doenças associadas a esse recall de frutas.

“Listeria monocytogenes é um organismo que pode causar infecções graves e às vezes fatais em crianças pequenas, frágeis ou idosos e outras pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Indivíduos saudáveis ​​podem apresentar apenas sintomas de curto prazo, como febre alta, dor de cabeça intensa e rigidez. Náusea, dor abdominal e diarréia, infecção por Listeria podem causar abortos e natimortos entre mulheres grávidas. Qualquer consumidor preocupado com a doença deve entrar em contato com um médico “, declara o FDA.

Se você tiver este produto recolhido em seu freezer, não o coma. Devolva-o à loja para obter um reembolso ou jogue-o fora.

As perguntas podem ser enviadas para recall@sunrisegrowers.com ou 1.888.490.5591 de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, horário do Pacífico.