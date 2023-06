Brad Pitt entrou com um processo judicial alegando que vendeu uma vinícola em “retaliação” em meio à batalha pela custódia de Angelina Jolie.

CNN

Brad Pitt não está desistindo de sua batalha legal contra a ex-esposa Angelina Jolie.

Em novos documentos legais arquivados na quinta-feira pelos advogados de Pitt e obtidos pela CNN, o ator Jolie chamou sua participação no Chateau Miraval em 2021 de “retaliação” após uma “decisão de custódia adversa”.

“Sua decisão de encerrar as negociações com Pitt foi deliberada e pretextual”, afirmam os documentos. “Como provado no julgamento, as ações de Jolie foram ilegais, prejudicaram severa e intencionalmente Pitt e a enriqueceram injustamente.”

A CNN entrou em contato com o representante de Jolie para comentar.

Jolie pediu o divórcio de Pitt em 2016. Eles foram declarados legalmente solteiros em 2019, mas o acordo de divórcio e guarda compartilhada de seus filhos menores ainda não foi finalizado.

Jolie vendeu sua participação na Miraval em outubro de 2021 para a Tenute Del Manto, uma subsidiária do Stoli Group controlada pelo oligarca russo Yuri Scheffler.

Pitt entrou com o processo primeiro Ele chamou a venda de 2022 de “ilegal” porque os dois homens concordaram quando compraram o Chateau Miraval que não o venderiam sem o consentimento um do outro.

Jolie entrou com uma contra-ação, dizendo que tal acordo não existia e que ela vendeu parte da vinícola para obter “independência financeira” de Pitt e “algum tipo de paz e fechamento para este capítulo profundamente doloroso e traumático”. A vida dela e dos filhos.

O ex-casal comprou a propriedade rural e a vinícola no sul da França em 2008.