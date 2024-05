O ex-guarda-costas de Diddy viu o rapper sendo ‘muito físico’ com ex-jogadores

Notícias americanas





O ex-chefe de segurança de Sean “Diddy” Combs disse que testemunhou o rapper sendo violento com mulheres “quatro ou cinco vezes” – deixando-o imperturbável com a chocante filmagem de 2016 dele espancando brutalmente a então namorada Cassie Ventura.

“Não fiquei surpreso quando vi isso porque já vi coisas dessa natureza antes”, Roger Bonds disse Piers Morgan Em entrevista na noite de segunda-feira.

“Já estive no meio desse tipo de coisa antes – aconteceu em 2012”, disse ela sobre o ataque horrível em que o magnata empurrou, chutou e arrastou sua então namorada no corredor de um hotel.

Bonds disse que o vídeo horrível do ataque a DD Kasi “não me surpreende”. PA

Bonds sugeriu que o rapper achava que o pedido de desculpas de Diddy era o que as pessoas queriam. DD/Instagram

Questionado sobre quantas vezes viu Diddy cometer violência contra mulheres, Bonds respondeu: “Cerca de quatro ou cinco vezes”.

“Eu o vi [be violent] Com Cassie, eu o vi com Kim Porter, a mãe de seu filho”, disse Bond sobre a falecida modelo.

Roger Bonds disse que testemunhou Diddy sendo violento com suas ex-namoradas “quatro ou cinco vezes” enquanto trabalhava para ele. Piers Morgan não é auditado

“Eu o vi ficar fisicamente. Eu o vi ficar muito fisicamente, segurá-los”, alegou.

“Eu o vi participar de algumas lutas de wrestling e boxe, e às vezes penso: ‘Por que você está bravo?

Bonds disse que sentiu que o pedido de desculpas de Diddy a Ventura foi insuficiente. Magia do cinema

“Porque quando você bate e soca uma mulher dessa maneira, é um ultraje profundo”, disse Bond.

“Se você tem problemas com todas as mulheres com quem lida, acho que esse problema está dentro de você”, acrescentou.

Bonds acredita que pensava que DD queria que outros pedissem desculpas pelo incidente de 2016.

Cassie Ventura e Sean B. DD Combs foi visto em 7 de março de 2016 após o ataque chocante. Imagens de GC

“Você não pode dizer o que quer e pensar que as pessoas vão aceitar”, disse ele.

Bonds acredita que Diddy sabia que o hotel tinha câmeras de segurança e que poderia comprar as imagens. Ele teria recebido US$ 50 mil pela filmagem na época, de acordo com o processo de Casey.

No entanto, Bonds sugeriu que o rapper não sabia que o Hotel Ventura havia fornecido uma cópia da filmagem.

“Conforme você passa pela sua vida, sinto que ele não se arrepende – ele pode se arrepender agora que foi pego, mas se foi um incidente único, eu diria para aceitar suas desculpas. esse pedido de desculpas ele disse o que queria que as pessoas ouvissem”, disse Bonds.











