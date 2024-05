Discovery, acordo para playoff de futebol americano da ESPN Strike College

A Disney manterá os direitos exclusivos do jogo do campeonato através dos termos do acordo até 2031, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque os detalhes são privados. Disney está pagando US$ 1,3 bilhão anualmente pelos direitos de todo o College Football Playoff.

O novo Playoff de futebol universitário com 12 times estreia em dezembro, substituindo a competição de quatro times que começou em 2014. No novo formato, os quatro primeiros times recebem uma dispensa, enquanto os times classificados do 5º ao 12º jogam jogos da primeira rodada. Na casa de um time com melhor classificação.

A ESPN produzirá os jogos e usará principalmente os talentos da ESPN para as transmissões, que serão uma marca da TNT, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Como parte do acordo de sublicenciamento, a Warner Bros. Discovery paga à ESPN uma média de “centenas de milhões” por ano para jogos ao longo de cinco anos, embora menos nos anos um e dois, com apenas dois jogos por ano. disse o povo.

A Warner Bros. Discovery tem direitos exclusivos para sublicenciar os Jogos durante a vigência do contrato.

“É emocionante adicionar a TNT Sports, outra emissora altamente respeitada, à família College Football Playoff”, disse o diretor executivo do College Football Playoff, Bill Hancock, em um comunicado. “Os fãs de esportes em todo o país estão familiarizados com seu trabalho nas últimas duas décadas em uma ampla variedade de propriedades esportivas, e estamos ansiosos para ver quais ideias novas e inovadoras eles apresentarão para melhorar e entregar esses jogos”.

A primeira ronda do CFP deste ano realizar-se-á nos dias 20 e 21 de dezembro.