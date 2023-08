A tempestade tropical Itália deve atingir a Flórida na terça-feira: NPR

Alterar o título Centro Nacional de Furacões Centro Nacional de Furacões

Uma tempestade tropical no Golfo do México poderá atingir a força de um furacão e deverá começar a se mover para o norte, em direção à Flórida e ao sudeste dos Estados Unidos, nos próximos dias.

Os meteorologistas dizem que o sistema, conhecido como Tempestade Tropical Itália, provavelmente se intensificará nas águas quentes do Golfo do México e tem potencial para controlar o oeste da Flórida e o Panhandle com mau tempo a partir de terça-feira.

“Se você estiver em qualquer lugar na península ocidental da Flórida – digamos, Fort Myers, ao norte do Panhandle – você precisa realmente prestar atenção, Mesmo se você estiver fora do cone”, Jamie Rome, vice-diretor do Centro Nacional de Furacões disse em uma videoconferência Domingo de manhã.

Às 11h15 EDT, Idalia estava localizada a cerca de 80 milhas a leste-sudeste de Cozumel, no México, com ventos máximos sustentados de 40 mph movendo-se para leste a 2 mph, disse o NHC.

Governador da Flórida, Ron DeSantis declarou estado de emergência 33 condados e autoridades começaram a preparar recursos de resposta a tempestades, como veículos e barcos em águas altas.

Divisão de gerenciamento de emergência da Flórida Incentiva moradores com veículos Caso as autoridades ordenem qualquer evacuação, os seus tanques de gás devem estar pelo menos meio cheios.

Se a Itália se tornar um furacão com ventos sustentados acima de 75 milhas por hora e atingir os EUA com essa força, seria o primeiro furacão no Atlântico a atingir os EUA este ano.

Mas ainda não está claro até que ponto a Itália irá crescer e que caminho irá tomar.

Um alerta de tempestade tropical está em vigor neste domingo em partes do México e oeste de Cuba, com possibilidade de chuvas fortes, inundações repentinas e deslizamentos de terra.

Nos próximos dias, a Itália deverá mover-se para norte através do Golfo do México, onde poderá transformar-se num furacão, dizem os meteorologistas.

“Há um risco significativo de rápida intensificação à medida que este sistema se move através do leste e nordeste do Golfo do México, mais quente”, disse o Centro Nacional de Furacões. disse na previsão da manhã de domingo.

A Itália começará a impactar partes da Flórida na manhã de terça-feira.

Roma observou que o Panhandle da Flórida é particularmente vulnerável a tempestades, uma preocupação para a Itália. “Não é necessário um sistema forte ou um impacto direto para produzir tempestades significativas”, disse ele.

Ele acrescentou que outros estados do sudeste dos Estados Unidos, como a Geórgia e as Carolinas, podem esperar mais chuvas no meio da semana.

Um furacão separado, Franklin, intensificou-se no Atlântico ocidental no domingo. Esperava-se que Franklin afetasse partes das Bermudas, mas não tivesse um impacto direto no território continental dos EUA, embora Roma tenha notado que a tempestade poderia criar correntes de retorno nas praias ao longo da costa leste.