Gigi Sohn, indicada por Biden à FCC, desistiu após uma contundente batalha de lobby

Comente esta história Comente

Presidente A oferta de Biden para atuar como regulador de telecomunicações está sendo retirada Ele foi nomeado para a Comissão Federal de Comunicações após uma dura batalha de lobby de 16 meses que bloqueou sua nomeação e o expôs a ataques pessoais implacáveis. Gigi Sohn, uma defensora do interesse público de longa data e ex-funcionária democrata da FCC, foi indicada pela primeira vez pela Casa Branca em outubro de 2021. Ela disse que a decisão de se retirar Ele segue os “ataques implacáveis, desonestos e vitriólicos” plantados por lobistas da indústria de TV a cabo e mídia. A oposição a Sohan colocou um perfil relativamente discreto no centro de uma luta sem precedentes que incluiu três audiências de confirmação no Senado, uma série de anúncios e um outdoor criticando Sohan como “extremista” e “racista”. .

A decisão de Sohn de se retirar coloca em desordem a ambiciosa agenda da Internet do governo Biden e mantém um impasse na FCC por mais de dois anos. Biden assumiu o cargo com promessas de desregulamentar durante o governo Trump e restaurar as proteções de neutralidade da rede da era Obama. Mas a FCC estagnou essas promessas em meio a uma divisão de 2 a 2, minando os planos do governo.

Internet de Biden permanece no limbo em meio a batalha prolongada pelo candidato da FCC

“É um dia triste para nosso país e nossa democracia quando as indústrias dominantes, com a ajuda de dinheiro escuro ilimitado, elegem seus reguladores”, disse Sohn em comunicado compartilhado exclusivamente com o The Washington Post. “Com a ajuda de seus amigos no Senado, as poderosas empresas de TV a cabo e mídia fizeram exatamente isso.” READ Manifestantes vandalizaram propriedades no local de um centro policial planejado em Atlanta

O colapso da indicação de Son é um sinal encorajador do poder político da Casa Branca. A administração foi incapaz de unificar os democratas por trás da indicação de Son em um Senado dividido por pouco. Pouco antes de Son anunciar sua decisão de renunciar, o senador Joe Manchin (DW.V.) deu um golpe crítico, anunciando que votaria contra ele, acusando-o de ter “alianças partidárias com grupos de extrema esquerda”.

“Especialmente agora, a FCC precisa superar a discriminação tóxica da qual os americanos estão cansados, e a Sra. Sohn mostrou claramente que não é a pessoa certa para fazer isso”, disse Manchin em um comunicado.

Grupos conservadores gastaram centenas de milhares de dólares partidários e atacando agressivamente Sohn, liderando uma campanha em muitos estados democratas moderados que já estavam em dúvida sobre a indicação de Sohn. “Gigi Sohn é sério demais para a FCC”, dizia um outdoor em Las Vegas, com o rosto de Sohn e um link para um site da American Accountability Foundation, um grupo que se opôs aos indicados de Biden. A AAF e outra organização sem fins lucrativos conservadora, o Center for a Free Economy, colocaram mais de US$ 200.000 em anúncios no Facebook se opondo a Sohn.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse durante o briefing de terça-feira que a Casa Branca não tem nenhuma atualização sobre os possíveis indicados neste momento.

“Aplaudimos a candidatura de Gigi Son para este importante papel”, disse Jean-Pierre. “Ela traz um tremendo conhecimento e experiência, e é por isso que o presidente a indicou em primeiro lugar.”