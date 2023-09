Sem energia, sem lugar para ficar enquanto a Flórida rural começa a se recuperar do furacão Itália

Horseshoe Beach, Flórida. — No pior momento do furacão Itália, os residentes de uma região com comunidades muito unidas estão a lutar para encontrar lugares para viver enquanto reconstruem – se decidirem que vale a pena – e esperam semanas para que a energia seja restaurada. Vento e água realizaram redes elétricas inteiras.

O Italia desembarcou na quarta-feira na região escassamente povoada de Big Bend, na Flórida, onde locais de pesca e remo são conectados por pântanos.

A extensão do desastre entrou em foco na sexta-feira. Uma cooperativa elétrica alertou que poderia levar até duas semanas para restaurar a energia aos seus 28 mil clientes. Autoridades de emergência prometeram que os trailers chegariam até o final da semana.

“Vamos reconstruir. Continuaremos a gostar de pescar e pescar cantarilho e truta, comer ostras e pescar vieiras”, disse Jimmy Butler, um corretor de imóveis que mora em Horseshoe Beach, que sofreu o pior dos danos.

A Itália teve ventos sustentados de 200 km/h e uma tempestade de 1,8 m perto de Keaton Beach na quarta-feira. A tempestade rápida atingiu áreas predominantemente rurais do interior da Flórida e do sul da Geórgia.

Embora a tempestade tenha causado estragos em uma parte da Velha Flórida que escapou do enorme desenvolvimento costeiro, seu caminho e velocidade tiveram um pesado impacto financeiro na indústria de seguros do estado, disse o diretor financeiro eleito Jimmy Petronis. .

O estado relatou mais de 62.000 sinistros de seguros dois dias depois que Ian, o furacão mais poderoso que atingiu o sudoeste da Flórida no ano passado, atingiu Fort Myers. Nos dois dias após a Itália, há cerca de 3 mil pessoas, disse Petronis.

Mas as casas mais antigas de Big Bend foram transmitidas por gerações, de propriedade total e sem seguro. As pessoas que perdem tudo podem decidir que não podem pagar ou que não vale a pena reconstruir, o que tem um impacto cultural maior do que financeiro, disse Petronis.

“Era o estilo de vida de alguém. Alguém cuidava de suas famílias e suas famílias cuidavam deles e eram pessoas trabalhadoras”, disse Petronis. “A Mãe Natureza vai apagá-los do mapa e eles vão dizer: ‘Quer saber? Talvez este seja um sinal de que vamos lucrar.

O bairro de Theresa Rae Kay em São Petersburgo foi inundado por uma mistura de água do mar, água doce e esgoto enquanto a tempestade avançava para o leste. Ela perdeu muitos eletrodomésticos e provavelmente seus móveis. É caro, mas “faz parte do jogo”, disse ele.

“Ainda vale a pena morar neste bairro e ainda estamos felizes por estar aqui”, disse Kay.

Mais de 100.000 residências e empresas na Flórida e na Geórgia ficaram sem energia na sexta-feira, de acordo com PowerOutage.us. E mesmo com temperaturas acima do normal, a alta umidade esfria os dias e as noites no final do verão, sem energia para ligar os aparelhos de ar condicionado.

A Suwannee Valley Electric Cooperative alertou seus 28.000 clientes para se prepararem para ficar sem energia por duas semanas após centenas de postes de energia derrubados, milhares de danos e relatos de linhas derrubadas. Trazendo centenas de trabalhadores para reparos e instalando geradores para alguns restaurantes e outros.

“Levará algum tempo para recuperar o poder de todos”, escreveu o CEO da Co-op, Mike McWatters, aos clientes.

Foi menos grave no oeste, onde a Cooperativa Elétrica Tri-County alertou inicialmente seus 14.500 clientes sobre duas semanas de interrupções, mas depois disse que algumas centenas de casas gravemente danificadas estariam de volta na terça-feira.

A chave é recrutar trabalhadores e restaurar rapidamente as principais linhas de transmissão que transportam a eletricidade gerada em outras partes do estado, disse a porta-voz Caitlin Culpepper. A Guarda Nacional da Flórida e os silvicultores estaduais estão ajudando a remover as árvores, disse Culpepper.

Um homem da Geórgia foi morto quando uma árvore caiu enquanto tentava tirar outra árvore da estrada. Autoridades disseram que parecia haver uma morte relacionada à tempestade em Gainesville, Flórida, mas não divulgaram detalhes.

O presidente democrata Joe Biden planeja visitar a Flórida no sábado para avaliar os danos com o governador republicano Ron DeSantis, que está fazendo campanha para o impeachment de Biden – mas os detalhes ainda estão sendo acertados.

“O que queremos fazer é garantir que a restauração da energia continue e os esforços de socorro continuem e não tenhamos interrupções nisso”, disse DeSantis na sexta-feira. “Espero que eles sintam isso.”

A recuperação continuou em outros lugares. Na duramente atingida Valdosta, na Geórgia, 32.000 clientes de energia elétrica no condado vizinho ficaram sem energia, e a universidade local manteve os planos de jogar futebol no sábado, mas a queda de energia mudou o jogo da noite para a tarde.

Não só metade da colheita de noz-pecã do sul da Geórgia foi danificada – a Itália derrubou árvores inteiras e devastou fazendas durante anos, disse o comissário de Agricultura da Geórgia, Tyler Harper.

A Geórgia é o maior produtor de nozes dos EUA, com uma média de cerca de 88 milhões de libras de nozes anualmente, cerca de um terço da produção total dos EUA, de acordo com o Serviço de Extensão da Universidade da Geórgia.

A Itália era uma tempestade tropical quando atingiu a Carolina do Sul, mas trouxe uma tempestade que – às vezes, com uma maré invulgarmente alta – inundou Charleston e quase todas as comunidades costeiras.

A tempestade erodiu várias dunas na Ilha de Palms, com equipes lutando para reparar grandes declives nas estradas de acesso à praia antes do fim de semana do Dia do Trabalho.

As praias da Flórida ao sul de onde o centro da Itália atingiu também sofreram forte erosão. O condado de Pinellas fechou 14 das 28 trilhas de acesso à praia somente em Indian Rocks Beach. O calçadão que leva à praia está agora 1,2 metros acima da areia em alguns lugares.

“Provavelmente perdemos um terço da praia, se não mais”, disse o gerente municipal de Indian Rocks Beach, Greg Mims.

Restos da Itália deixaram os EUA na sexta-feira. Os meteorologistas alertaram que poderia se tornar uma tempestade tropical novamente no sábado e trazer vento e chuva para as Bermudas, que esta semana foram atingidas pelo vento e pela chuva das faixas externas do furacão Franklin.

Os redatores da Associated Press, Curt Anderson, em Indian Rocks Beach; Daniel Gossin em Horseshoe Beach; Russ Bynum em Savannah, Geórgia; Jeff Amy em Atlanta; e Jeffrey Collins em Columbia, Carolina do Sul, contribuíram para este relatório.

