GameStop contrata Ryan Cohen como CEO, com efeito imediato

O conselho da GameStop, com a abstenção de Cohen, votou por unanimidade na quarta-feira para nomear o empresário como principal executivo do varejista. Cohen atuou anteriormente como presidente executivo, mas deixará o cargo após sua última nomeação, de acordo com um documento de valores mobiliários.

Com a última mudança, Cohen também assumirá o cargo de CEO da Robinson. Robinson atuou anteriormente como conselheiro geral e secretário e adicionou diretor de operações à sua lista de funções em junho. Agora, foram protocolados documentos de que ele continuará como conselheiro geral e secretário.

Cohen, que fundou a varejista de alimentos para animais de estimação Chevy e é conhecido como o “rei” das ações de memes, comprou uma participação na GameStop em 2020 e ingressou no conselho em 2021 – no auge do fenômeno dos memes.

No final de junho, sua empresa RC Ventures era a maior acionista da GameStop, com uma participação de 12,09%, segundo a FactSet.

Desde que Cohen ingressou na empresa, os negócios não mostraram muitos sinais de recuperação, com algumas exceções. No início deste mês, GameStop anunciou Resultados financeiros do segundo trimestreApresentando uma perda menor do que há um ano, bem como um ligeiro aumento na receita.

