Guerra Israel-Hamas: palestinos descrevem ataque ao hospital de Gaza

Rafah, Faixa de Gaza (AP) – Palestinos que fogem de um ataque israelense ao principal hospital de Gaza descreveram em entrevistas no domingo prisões em massa e marchas forçadas de corpos, enquanto as Nações Unidas disseram que Israel está agora impedindo sua principal agência de enviar alimentos aos palestinos. Ajuda ao norte, onde o enclave foi destruído.

Os militares de Israel afirmam ter matado mais de 170 militantes e detido cerca de 480 suspeitos numa operação que começou segunda-feira no Hospital Shifa, um golpe para o Hamas e outros grupos armados. Guerra Aproximando-se da marca dos seis meses.

Os combates destacam a resiliência dos grupos armados palestinos numa área amplamente devastada de Gaza. Um ataque semelhante nas primeiras semanas da guerra.

Karim Ayman Hadad, que morava em um prédio de cinco andares a cerca de 100 metros do hospital, disse que às vezes se escondia na cozinha durante dias quando explosões abalavam o prédio.

Na manhã de sábado, as tropas israelenses invadiram o prédio e forçaram dezenas de residentes a sair. Ele disse que os homens foram forçados a tirar a roupa íntima e quatro foram detidos. O restante recebeu ordem de fechar os olhos e seguir um tanque para o sul enquanto os projéteis choviam ao seu redor.

“De vez em quando, o tanque disparava um projétil”, disse ele à Associated Press. “Era para nos assustar.”

Jatos israelenses lançaram no domingo vários ataques perto do hospital Shifa, que está fora de ação desde o ataque de novembro. As forças israelenses afirmaram meses atrás que o Hamas mantinha um elaborado centro de comando lá expôs um único túnel Isso leva a algumas câmaras subterrâneas.

A Cidade de Gaza, onde estão localizados o norte de Gaza e Shifa, não recebeu nenhuma ajuda nas últimas semanas. A área isolada sofreu destruição generalizada nos primeiros dias da ofensiva de Israel. Ataque do Hamas em 7 de outubro Provocou a guerra.

A partir de domingo, o Escritório da ONU para Refugiados Palestinos Israel disse à agência que não aprovará mais food trucks para o norte de Gaza, disse o chefe da UNRWA, Philip Lazzarini, nas redes sociais.

“É ultrajante e deliberadamente bloquear a ajuda que salva vidas durante uma fome provocada pelo homem”, disse ele. empresa, O maior fornecedor humanitário de Gaza, foi repetidamente acusado por Israel de ter ligações com o Hamas. O governo israelense não respondeu imediatamente.

Palestinos inspecionam os danos a edifícios residenciais após um ataque aéreo israelense em Rafah, sul da Faixa de Gaza, domingo, 24 de março de 2024. (AP Photo/Fátima Shpir)

Especialistas disseram A fome é iminente no norte de GazaMais de 210.000 pessoas sofrem de fome catastrófica.

Um dia depois de estar ao lado de alguns dos 7.000 camiões de ajuda que aguardavam para entrar em Gaza, a ONU classificou a fome como um “ultraje moral”. disse o secretário-geral. Antonio Gutiérrez Apelou a um cessar-fogo humanitário imediato, à libertação de reféns em Gaza e à remoção das “barreiras e estrangulamentos” de Israel para permitir a entrada de ajuda.

“Olhando para Gaza, os quatro cavaleiros da guerra, da fome, da vitória e da morte parecem passar por ela”, disse Guterres no Egipto, acrescentando que nada justifica a punição colectiva dos palestinianos.

Cinco palestinos presos no Hospital Shifa morreram sem comida, água ou serviços médicos, disse o Ministério da Saúde de Gaza. O Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, descreveu as condições como “absolutamente desumanas”.

Jameel al-Ayobi, entre os milhares que permaneceram em Shifa quando o atual ataque começou, disse que tanques e escavadeiras blindadas invadiram pátios de hospitais, esmagando ambulâncias e veículos civis. Ele viu tanques passarem por pelo menos quatro corpos dos mortos no ataque.

Os militares de Israel disseram no sábado que evacuaram pacientes e pessoal médico do departamento de emergência de Shifa porque os militantes “criaram raízes” lá e criaram uma base alternativa para pacientes gravemente feridos.

Abed Ratwan, que morava a cerca de 200 metros do hospital, disse que as forças israelenses atacaram todos os edifícios da área, detendo muitos e forçando o restante a marchar para o sul. Ele viu corpos nas ruas e várias casas destruídas.

“Eles não deixam nada intocado”, disse ele.

Na manhã de domingo, o exército de Israel atacou os hospitais Al-Amal e Nasser na cidade de Khan Yunis, no sul, em meio a “bombardeios muito intensos”. Os militares de Israel anunciaram operações em Khan Younis visando a infraestrutura do Hamas, dizendo que haviam “destruído os terroristas à queima-roupa com tiros de tanques”. O Exército disse que os soldados não estão trabalhando em hospitais no momento.

Agora no seu sexto mês, a guerra matou pelo menos 32.226 palestinos Ministério da Saúde de Gaza. Não faz distinção entre civis e combatentes em termos de número, mas afirma que mulheres e crianças representam cerca de dois terços dos mortos.

Israel afirma ter matado mais de 13.000 militantes. Atribui as vítimas civis ao Hamas, acusando-o de usar escolas, hospitais e áreas residenciais.

Mais de 80% da população de Gaza, de 2,3 milhões, fugiu das suas casas, tendo a maioria procurado refúgio. Na cidade de Rafah, no sul, chamando Israel de o próximo alvo de seu ataque terrestre. Primeiro Ministro Benjamim Netanyahu Rejeita as exigências dos EUA Outros para evitar uma grande operação terrestre ali, dizendo que era necessária para derrotar o Hamas.

Um ataque de 7 de Outubro liderado pelo Hamas no sul de Israel matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e fez vários reféns. Estima-se que o Hamas ainda mantenha 100 reféns e os restos mortais de outros 30. A maior parte dos restantes foi libertada em troca da libertação de alguns prisioneiros palestinianos em Novembro.

Os EUA, o Qatar e o Egipto estão a tentar mediar outro cessar-fogo.

Do outro lado da fronteira de Gaza, no domingo, os judeus celebraram Muito boas fériasPurim, a história bíblica de como uma conspiração para exterminar os judeus na Pérsia foi frustrada como garantia de sobrevivência judaica.

A guerra alimentou a instabilidade em toda a região, incluindo Conflito de baixa intensidade entre Israel e o grupo militante Hezbollah do Líbano. Um ataque aéreo israelense atingiu um carro na cidade libanesa de Soueiri no domingo, matando um trabalhador da construção civil sírio, informou a mídia estatal libanesa.

Durante a noite, os militares israelenses disseram ter atacado uma instalação de fabricação de armas do Hezbollah em Baalbek, no nordeste do Líbano. Autoridades locais disseram que três pessoas ficaram feridas. O Hezbollah anunciou mais tarde que disparou 60 mísseis através da fronteira em resposta. Não houve relatos de vítimas israelenses.

Sami Magdi relata do Cairo. Abby Sewell contribuiu para este relatório de Beirute.

Saiba mais sobre a cobertura de guerra da AP https://apnews.com/hub/israel-hamas-war