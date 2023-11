Os Cowboys comemoraram o placar final com uma perna de peru em uma chaleira do Exército da Salvação

Há vários anos, a No Fun League mudou as suas regras de celebração para permitir demonstrações generalizadas de alegria. No entanto, a liga ainda tem uma regra estrita contra o uso de acessórios externos.

Os Cowboys desafiaram essa regra na quinta-feira, colocando uma perna de peru na chaleira do Exército da Salvação. Depois de um touchdown no quarto período que empurrou o placar para 38-10, o quarterback Dak Prescott Ele recuperou o pássaro da tigela enorme.

“Esforço de equipe, ideia de equipe”, disse Prescott aos repórteres após a vitória por 45 a 10. “Foi uma penalidade de 15 jardas e conversamos sobre um processo de dois, três dias para decidir se o treinador aceitaria. [Mike McCarthy] Antes de cada jogo eu o pego falando [owner/G.M.] Jerry [Jones] Então eu mencionei isso. Claro, Jerry adorou. . . . Nesse ponto eu me certifiquei de que estávamos na minha direção e que o jogo estava sob controle, então o touchdown de CeeDee [Lamb] e a seguinte transição de dois pontos [which made the score 31-10], se você ver eu fico tipo, está na hora? Nós podemos fazer isso? Eu, não, vamos conseguir outro. Claro, logo depois que eu joguei [KaVontae Turpin] Eu estava tipo sim, deixe pra lá. Então, isso foi ótimo.”

Na verdade, McCarthy concordou com a ideia com uma condição.

“Bem, você sabe, quando Jerry Jones está no vestiário conversando antes do jogo, ele estava lá para isso”, disse McCarthy aos repórteres. “Então, antes de começarmos a tirar nuggets de peru da lata, eu disse a eles que o jogo seria bom. Isso foi um pouco estranho antes do jogo para mim.”

Jones confirmou que sabia que a perna de peru estava chegando.

“Se você usar acessórios na NFL, poderá receber algumas multas”, disse Jones aos repórteres. “Agora, se eles adicionarem algo à chaleira vermelha… tudo bem, sou totalmente a favor e vamos nos preocupar com isso para chamar mais atenção para a chaleira vermelha”, disse Jones.

A chaleira do Exército de Salvação é ocasionalmente usada como parte da celebração. Geralmente é multado.

Desta vez a bandeira não foi hasteada. Descobriremos no próximo fim de semana se alguém contribuirá para os esforços gerais de caridade da NFL (se o dinheiro não for para o Exército da Salvação) e se Jones irá igualá-lo com seus próprios bolsos consideráveis.