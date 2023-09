50 Cent atinge mulher com lançamento de microfone em show de Los Angeles: vídeo

50 Cent nega ter ferido intencionalmente um fã depois que um vídeo dele jogando um microfone para a multidão em seu show em Los Angeles se tornou viral.

Imagens obtidas pelo USA TODAY mostram o rapper jogando um microfone para fora do palco durante uma apresentação na Arena Cryto.com na quarta-feira. O microfone era aparentemente um “equipamento inoperante”. Pedra rolando E Notícias da NBC.

Depois de um tempo, alguém entregou outro microfone a 50 Cent Rolling Stone relatou “Claramente não está funcionando.” Desta vez, o vídeo mostra ele direcionando um segundo microfone para a mesma parte do palco com mais potência. A cena aconteceu enquanto a pirotecnia disparava para o ar na frente do palco e a música continuava tocando.

O advogado do rapper, Scott Lehman, negou as alegações de que seu cliente pretendia atacar um fã, disse ele ao USA Today em comunicado na sexta-feira.

Leeman também indicou que falou com a polícia sobre o incidente.

“Como disse ao LAPD esta tarde, sejamos muito claros, meu cliente Curtis não atacaria intencionalmente ninguém com um microfone”, disse Lehman. “Qualquer pessoa que diga algo diferente não tem todos os fatos e está mal informada.”

Um fã no meio da multidão não foi flagrado na filmagem que supostamente atingiu Mike.

Polícia afirma que não houve registro de ocorrência ou acusação

O oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles, Drake Madison, disse ao USA TODAY que não conseguiu localizar a resposta do LAPD à ligação ou ao relatório apresentado no local.

Lista de incidentes recentes:Pessoas (e artistas) jogam coisas em shows

Vídeo, fotos, frequentador de show ferido: ‘Eles deveriam verificar meu cérebro’

Do vídeo TMZ Mostra uma mulher – identificada como apresentadora de rádio – da loja Poder LA 106 – Ela é vista sendo colocada em uma ambulância, segurando um pano branco na testa.

“Quero que verifiquem meu cérebro”, diz a mulher em outro vídeo. “Quero ter certeza de que nada está sangrando.”

As fotografias subsequentes do TMZ mostram-na deitada, com a testa levantada, revelando um grande corte na testa.

O USA TODAY entrou em contato com o apresentador de rádio e a estação de rádio para comentar.

Passeio de 50 centavos:O rapper Busta lança rimas para comemorar o aniversário do hip-hop

Natalie Neysa Alund é repórter sênior do USA TODAY. Entre em contato com ela em nalund@usatoday.com e siga-a na Plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter @nataliealund.