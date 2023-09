CDC alerta profissionais de saúde sobre a bactéria Vibrio vulnificus

Embora as infecções bacterianas sejam notificadas principalmente ao longo da Costa do Golfo, as infecções no leste dos Estados Unidos aumentaram oito vezes entre 1988 e 2018, de acordo com o CDC. Durante o mesmo período, a distribuição geográfica do norte aumentou 30 milhas a cada ano. As infecções deste ano ocorreram durante temperaturas acima da média da superfície do mar costeiro, disse a agência.