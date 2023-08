Rudy Giuliani se rende na prisão do condado de Fulton em caso eleitoral na Geórgia

Senhor. Bernard Kerig, que serviu como comissário de polícia da cidade de Nova York durante o mandato de Giuliani como prefeito, acompanhou-o até uma prisão em Atlanta. Senhor. Kerig não era réu no caso. Sr. que voou em um avião particular para Atlanta. Com o Sr. Giuliani. O porta-voz de Giuliani, Ted Goodman, e John Esposito, do escritório de advocacia Aidala, Bertuna e Cummins, de Nova York, também viajaram. Senhor. Ao representar Giuliani, o Sr. Espera-se que Esposito assuma a liderança, disse uma pessoa familiarizada com o acordo.

Os advogados do ex-prefeito se reuniram com o gabinete da promotora distrital do condado de Fulton, Fannie D. Willis, que está liderando a investigação, antes do processo.

Para outro réu, Sidney Powell, que fez falsas alegações de fraude eleitoral, o Sr. O advogado que aconselhou Trump a lutar contra a derrota eleitoral foi fixado em US$ 100 mil na quarta-feira.