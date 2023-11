Em Pequim, ministros árabes e muçulmanos apelam ao fim da guerra em Gaza

[1/6] O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, participou de uma sessão de fotos de família com o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi, o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shogri, o ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Redno Marsudi, e o ministro das Relações Exteriores da Palestina. Obtenha direitos de licença Consulte Mais informação

PEQUIM (Reuters) – Ministros árabes e muçulmanos pediram nesta segunda-feira um cessar-fogo imediato em Gaza, a primeira etapa da viagem de sua delegação a Pequim para encerrar as hostilidades e fornecer ajuda humanitária aos palestinos devastados no enclave.

UN A delegação, que deverá reunir-se com responsáveis ​​representantes de cada um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, está a pressionar o Ocidente a rejeitar a sua justificação das acções de Israel contra os palestinianos como legítima defesa.

Autoridades da Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Indonésia, Palestina e da Organização de Cooperação Islâmica, entre outros, realizarão reuniões com o principal diplomata da China, Wang Yi, na segunda-feira.

“Estamos aqui para enviar um sinal claro: parar imediatamente os combates e as matanças e entregar imediatamente bens humanitários a Gaza”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud.

Uma cimeira extraordinária islâmica-árabe realizada este mês em Riade instou o Tribunal Penal Internacional a investigar Israel por crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos territórios palestinianos.

A Arábia Saudita tem procurado pressionar os Estados Unidos e Israel para pôr fim às hostilidades em Gaza, e o governante de facto do reino, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, reuniu os líderes árabes e muçulmanos para reforçar essa mensagem.

Em comentários publicados pelo seu ministério no X, anteriormente conhecido como Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Shoukry, disse ao seu homólogo chinês: “Esperamos um papel forte por parte de grandes potências como a China para prevenir ataques contra os palestinianos. Na Faixa de Gaza, infelizmente, existem países-chave que são vulneráveis ​​aos atuais ataques israelenses”.

Cerca de 240 reféns foram feitos dentro de Israel durante um ataque mortal transfronteiriço perpetrado pelo Hamas em 7 de Outubro, que levou Israel a ocupar a Faixa de Gaza com o objectivo de eliminar o grupo militante islâmico.

O governo de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que os bombardeios israelenses mataram pelo menos 13 mil palestinos, incluindo pelo menos 5.500 crianças.

O embaixador israelense em Pequim, Irid Ben-Abba, disse a repórteres estrangeiros em uma coletiva de imprensa na segunda-feira: “Não haverá nenhuma declaração sobre um cessar-fogo nesta visita e agora não é o momento”.

Ele disse que Israel espera que a delegação fale sobre os reféns feitos pelo Hamas, “pedindo a sua libertação imediata sem condições prévias”, e que as partes envolvidas conversem juntas sobre o “papel do Egito na facilitação da assistência humanitária”.

‘Irmão e amigo’

Wang, da China, disse que Pequim é um “bom amigo e irmão dos países árabes e muçulmanos” e “sempre apoiou firmemente a causa legítima de restaurar os direitos e interesses nacionais legítimos do povo palestino”.

Desde o início da guerra, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China tem repetidamente evitado condenar o Hamas, apelando, em vez disso, a uma desescalada e a uma “solução de dois Estados” para Israel e a Palestina, a fim de alcançarem uma Palestina independente.

Desde o fim dos confinamentos de quase três anos da China devido à COVID, Xi lançou um impulso diplomático com o objetivo de confrontar os Estados Unidos e os seus aliados, que, segundo ele, procuram controlar e reprimir o seu país.

Pequim aprofundou alianças com grupos multilaterais não liderados pelo Ocidente, como a aliança BRICS, ao mesmo tempo que fortaleceu os laços com países do Médio Oriente e do Sul Global.

Na segunda-feira, Wang disse que a China trabalharia para “acabar rapidamente com os combates em Gaza, aliviar a crise humanitária e promover uma solução rápida, abrangente, justa e duradoura para a questão palestina”.

Zhai Jun, enviado especial da China para o Médio Oriente, contratou autoridades durante o ano passado para discutir o acordo e o reconhecimento de Israel e da Autoridade Palestiniana – que governa a Cisjordânia ocupada – bem como da Liga Árabe e da União Europeia. Pela Palestina nas Nações Unidas.

Reportagem de Yew Lun Tian, ​​​​Laurie Chen e redação de Pequim; Edição de Edmund Claman e Simon Cameron-Moore

