Atualizações ao vivo da Austrália x França: a partida continua sem gols nos acréscimos com Sam Kerr

A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 continua no sábado (na FOX e no aplicativo FOX Sports) com as quartas de final entre as co-anfitriãs do torneio, Austrália e França, no Suncorp Stadium em Brisbane, Austrália.

A Austrália e a França estão classificadas em 4º e 5º, respectivamente, em nosso último World Cup Power Rankings. A Austrália buscará continuar uma Copa do Mundo muito forte diante de seus torcedores. Os Matildas chamaram de volta o artilheiro e capitão Sam Kerr e esperam reintegrá-lo sem problemas, sem interromper o ímpeto que construíram em sua ausência.

Por outro lado, Wendy Renard et Os Azuis Procure criar uma exibição dominante que se pareça com uma das favoritas da competição.

A inclinação de sábado tem muitas estrelas, incluindo três favoritos da Chuteira de Ouro – o atacante da França Caditiado diani E Eugenie Le Sommer A Austrália juntou-se à frente Haley Raso . Além disso, o goleiro australiano Mackenzie Arnold e Goleiro da França Pauline Beyrat-Magnin estão na lista de finalistas do Prêmio Luva de Ouro deste ano.

Austrália x França

Segundo tempo

60′: Mais chances de ouro para a Austrália, mas sem gol

Duas defesas brilhantes da goleira francesa Pauline Peyraud-Magnin foram a única razão pela qual a Austrália não recompensou sua barulhenta torcida em Brisbane com mais um gol.

Austrália e França ainda 0-0 após Pauline Beyrat-Magnin fazer uma boa defesa

55′: Olha quem está chegando!

A estrela e capitão da Austrália, Sam Kerr, entrou como substituto inicial, enquanto continua a recuperar de uma lesão na panturrilha. Sua entrada atraiu o maior estrondo da noite da torcida em Brisbane.

50′: Austrália aumenta a pressão no início do segundo tempo!

O de Matilde Esse lance de Mary Fowler resultou em cobrança de escanteio – mas, no final, nada de gol.

meia hora

Quem vai atacar primeiro?

A equipe da World Cup NOW teve um primeiro tempo cheio de ação em Brisbane, mas acabou sem gols.

Primeira metade

45′: Mary Fowler Não consegue terminar o ataque antes do intervalo

41′: Eliza de Almeida Salva a França com uma incrível deflexão no gol!

Elisa de Almeida da França bloqueia o chute

32′: Defesa estelar da Austrália Mackenzie Arnold Para manter a França fora da súmula

A brilhante defesa de Mackenzie Arnold manteve Austrália e França sem gols

12′: França bate cedo e falha

8′: Primeira oportunidade Caditiado diani e França

1′: Em andamento diante de uma torcida emocionada!

PRÉ-JOGO

Preparando o palco

A equipe do “World Cup NOW” visitou o torneio ao vivo nas redes sociais antes do início.

Chave para vencer Austrália x França | Agora a Copa do Mundo

linhas de partida

O atacante australiano Kerr foi novamente deixado de fora do time titular, mas deve jogar no sábado. Uma lesão na panturrilha manteve Kerr fora de apenas 10 minutos no total na Copa do Mundo até agora, todos eles na vitória mais recente da Austrália sobre a Dinamarca nas oitavas de final.

Enquanto isso, a França deve parar Kerr e Raso sem o zagueiro Ave Perisette, pelo menos no início. Perisset ficou de fora do time titular Os Azuis.

