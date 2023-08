Tiroteio em Pittsburgh: A polícia evacuou casas perto do local do tiroteio depois que os policiais tentaram evacuar um residente.

CNN





Pittsburgh está passando por uma situação de tiroteio “muito ativa”, disseram autoridades municipais na quarta-feira.

As autoridades disseram que os tiros “continuaram a ser disparados” depois que o Gabinete do Xerife do Condado de Allegheny tentou evacuar um residente de Garfield.

O público está sendo alertado para evitar a área enquanto a polícia evacua os residentes próximos.

“As autoridades começaram a evacuar as pessoas das casas no quarteirão 4800 da Broad St.” Segurança Pública de Pittsburgh tuitou Quarta-feira às 12h11.

“Se você estiver dentro, por favor, fique no lugar, disque 911 e identifique seu endereço, localização. Oficiais entrarão para orientá-lo em segurança.

Cerca de uma hora antes, a polícia havia pedido aos residentes que “evitassem o quarteirão 4800 da Broad Street e N. Matilda Street, no bairro de Garfield, devido a uma possível situação de tiro”.

“É uma situação muito ativa Tiros estão sendo disparados”, disse a Segurança Pública de Pittsburgh.

As autoridades não identificaram publicamente o suspeito, mas há apenas um, disse o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Allegheny, Mike Manko.

O FBI disse que estava ajudando as autoridades locais, mas adiou mais comentários à polícia de Pittsburgh e ao gabinete do xerife.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.