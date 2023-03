Rio atmosférico ameaça Califórnia com inundações em meio a neve e chuva forte

“A intensidade da chuva deve aumentar durante a noite em grande parte da Califórnia Central”, disse o Sr. disse Roth. “Há mais por vir.” Já houve alguns relatos de carros aquaplanando em vários centímetros de água nas estradas, disse ele.

Em todo o estado, havia estradas e algumas rodovias importantes Fechado Devido ao mau tempo, disseram as autoridades.

Corpo de Bombeiros de Contra Costa disse As autoridades disseram no Twitter que um acidente de quatro veículos deixou uma pessoa em estado crítico no hospital, o que as autoridades acreditam estar relacionado ao clima. Outra pessoa envolvida no acidente sofreu ferimentos “moderados”, acrescentou.

Um trecho de 40 milhas da rodovia costeira ao sul de San Francisco, a icônica Highway 1 da Califórnia, foi fechado após relatos de “várias pedras caindo”. O Departamento de Transportes da Califórnia disse na quinta-feira. A comissão também informou sobre desvios e obras emergenciais em outras vias.

Enquanto isso, as autoridades do condado de Monterey começaram a estressar alguns residentes Pronto para esvaziar. Em San Jose, as autoridades ordens de evacuação emitidas Para moradores de rua que vivem em rios e córregos do bairro.