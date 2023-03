Ações de bancos caem enquanto Wall St cai e empregos oscilam

Investidores aguardam relatório de empregos de sexta-feira

Ações de bancos caíram após SVB anunciar venda de participação

General Electric sobe após reiterar previsão

Índices em baixa: Dow 1,85%, S&P 1,66%, Nasdaq 2,05%

9 Mar (Reuters) – Os três principais índices de ações de Wall Street caíram nesta quinta-feira, com as ações de bancos sendo a maior queda, enquanto os investidores temiam que o relatório de empregos de sexta-feira pudesse desencadear aumentos mais agressivos nas taxas de juros do Federal Reserve.

O Índice de Bancos do S&P 500 (.SPXBK) caiu 6,6% após atingir seu nível mais baixo desde meados de outubro. Os investidores fugiram do setor depois que o credor da indústria de tecnologia SVB Financial Group ( SIVB.O ) lançou uma venda de ações para fortalecer seu balanço, à medida que os depósitos de startups que lutavam por financiamento diminuíam.

O Nasdaq caiu mais de 2%, enquanto os índices de referência S&P 500 e Dow perderam perto de 2%.

O relatório de folha de pagamento não-agrícola dos EUA de sexta-feira para fevereiro alimentou as preocupações com a inflação, com os investidores esperando salários mais altos. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, aumentou nesta semana as preocupações sobre os aumentos iminentes das taxas de juros com o objetivo de combater a inflação teimosamente alta.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os traders estavam apostando que as chances de um aumento de 50 pontos-base na reunião do banco central em março eram de cerca de 60%, bem acima da probabilidade de 31% antes das aparições de Powell no Congresso na terça e quarta-feira.

“Há muita expectativa em torno do relatório de empregos de amanhã. Teremos muitos dados na próxima semana e meia”, disse Mona Mahajan, estrategista sênior de investimentos da Edward Jones, em Nova York, citando a inflação e as vendas no varejo. Ele sugere que tudo será encerrado antes da próxima reunião do Fed, que termina em 22 de março.

Mais cedo nesta quinta-feira, dados do Departamento do Trabalho mostraram que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram 21.000, para 211.000 com ajuste sazonal na semana encerrada em 4 de março, em comparação com as previsões econômicas de 195.000 pedidos.

Embora o aumento das reivindicações de desemprego na semana passada possa ser “o primeiro sinal de que o mercado de trabalho está mostrando sinais de flexibilização”, Mahajan quer ver “mais pontos de dados para estabelecer uma tendência”.

O relatório das folhas de pagamento não agrícolas de fevereiro deve mostrar um aumento de 205.000 nas folhas de pagamento após o número de 517.000 de janeiro, que já havia levado os mercados a um grande aumento nos preços dos EUA.

Qualquer evidência de que o “enorme número da folha de pagamento do mês passado não era uma anomalia” serviria “para reforçar as preocupações do mercado em relação à resposta do Fed”, disse Mark Lushini, estrategista-chefe de investimentos da Johnnie Montgomery Scott, na Filadélfia.

Espera-se que o crescimento salarial de fevereiro suba 4,7% em comparação com os 4,4% de janeiro, “embora tenhamos atendido às expectativas, mas parece que está indo na direção errada”, disse Mahajan, que acompanha de perto os dados salariais.

Os comerciantes trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York em 2 de março de 2023. REUTERS/Brendan McDermid

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 543,54 pontos, ou 1,66%, para 32.254,86, o S&P 500 (.SPX) perdeu 73,69 pontos, ou 1,85%, para 3.918,32 e o Nasdaq Composite caiu 6 pontos, ou 1,77%, para 3.918,32. 2,05%, 11.338,36.

O maior obstáculo ao S&P 500 veio dos setores financeiro (.SPSY) e de tecnologia da informação (.SPLRCT).

O índice financeiro caiu 4% após junho de 2020, encerrando sua maior perda percentual em um dia. O subsetor de bancos S&P ( .SPXBK ) caiu 4,7% na quinta-feira. 2023. Quinta-feira, janeiro. 5 é a primeira negociação de dia inteiro abaixo de sua média móvel de 200 dias.

Todos os 11 principais setores industriais do S&P encerraram a sessão em baixa. Serviços públicos (.SPLRCU), com queda de 0,8%, foi a menor queda. Consumer Staples (.SPLRCS) foi o próximo menor, queda de 0,95%, e Healthcare (.SPXHC) caiu 1%.

Com os investidores já preocupados que o banco central possa desencadear uma recessão e desencadear uma recessão e afetar a demanda por crédito bancário, “há um elemento de ‘pergunte primeiro para vender’ em relação ao risco de contágio”, disse Lucchini da SVB Financial Janini para bancos . Montgomery Scott.

O SVB caiu 63% em certo ponto, para US$ 106,04, e atingiu seu nível mais baixo desde agosto de 2016, quando o credor cortou sua perspectiva para 2023 e lançou uma venda de ações para reduzir seu balanço.

O Signature Bank (SBNY.O) caiu 12%, para US$ 90,76, depois que seu par de criptoativos Silvergate Capital Corp (SI.N) revelou planos de liquidar voluntariamente. Silvergate fechou em queda de 42%, a US$ 2,84.

Pelo lado positivo, o grupo industrial fechou em alta de mais de 5% depois que a General Electric Co (GE.N) reiterou sua previsão de lucros para 2023.

As emissões em declínio superam as emissões em avanço em uma proporção de 5,12 para 1 na NYSE; No Nasdaq, uma proporção de 3,83 para 1 favoreceu os declinantes.

S&P 500 atinge 5 novos máximos de 52 semanas e 22 novos mínimos; O Nasdaq Composite registrou 58 novas máximas e 289 novas mínimas.

11,69 bilhões de ações mudaram de mãos nas bolsas dos EUA, em comparação com uma média de 10,95 bilhões nas últimas 20 sessões.

Reportagem de Sinead Carew em Nova York, Amrutha Khandekar, Sristi Achar A e Johan M Cherian em Bangalore

