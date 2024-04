Anthony Edwards cai 33, Timberwolves levam Suns à vitória

MINNEAPOLIS – Enquanto o centro do alvo latejava, Anthony Edwards decidiu medir a temperatura de sua sequência de arremessos.

A jovem superestrela dinâmica do Minnesota Timberwolves saltou com confiança e já enterrou uma série de saltadores, ficando mais animado após cada aumento no placar. Então, faltando 48 segundos para o fim do terceiro quarto que definiu o jogo, Edwards desviou para a ala esquerda e marcou.

A envergadura infinita de Kevin Durant pousou no final do encerramento e a cesta de 3 pontos de Edwards dançou pela rede, desencadeando um rugido ensurdecedor da multidão com lotação esgotada.

A vantagem dos Timberwolves foi ampliada para 16, e Edwards, 22, comemorou balançando a cabeça, batendo no peito com uma das mãos e chamando Durant, de 35 anos, que balançou a cabeça e sorriu. O momento eletrizou a multidão com lotação esgotada, mas ainda parecia ter algum apelo histórico – o futuro anunciando sua chegada, talvez.

“Acho que todos aqui sabem que este é meu jogador favorito de todos os tempos”, disse Edwards depois de marcar 33 pontos, o recorde do jogo, na vitória dos Timberwolves por 120-95 no jogo 1 contra o Suns.

A vitória de 25 pontos dos Timberwolves marcou sua segunda maior vitória na história da pós-temporada, atrás da derrota de 28 pontos do Lakers em 22 de abril de 2003, de acordo com a ESPN Stats and Information Research. E Edwards foi o catalisador. A ex-escolha número 1 teve nove rebotes, seis assistências e acrescentou mais um degrau à sua crescente lenda.

Desde a temporada passada, o sábado provou ser seu quinto jogo consecutivo nos playoffs com 25 ou mais pontos – a mais longa sequência desse tipo na história do time. O sexto jogo de playoff de Edwards com 30 ou mais pontos empatou-o atrás do grande Kevin Garnett dos Timberwolves no maior número de jogos na história da franquia.

Mas o maior impacto de Edwards veio no terceiro quarto, quando ele marcou 18 pontos – empatado com Sam Cassel no maior número em um quarto na história dos playoffs do Timberwolves – e fez mais field goals (8) do que os Suns (6). Equipe.

No final daquele trimestre, os Timberwolves lideravam por 20 – a segunda vez na história da franquia eles lideravam por quatro em uma disputa de pós-temporada. O quarto trimestre costuma ser uma época de lixo.

O jogo 2 da série é terça-feira, enquanto os Timberwolves tentam escapar da primeira rodada da pós-temporada pela primeira vez desde 2004. Durant, 14 vezes All-Star em sua primeira temporada completa em Phoenix, liderou o Suns com 31 pontos. . Com base na sua conversa com Edwards, ele reconheceu o óbvio: “Ele conseguiu, fez algumas coisas difíceis.”

Mas Edwards, duas vezes All-Star, elogiou Durant consideravelmente.

“Você o viu no terceiro quarto?” Edwards mencionou Durant. “Achei que deveríamos ter ganhado 15, 18 no início do terceiro quarto. E, se não me engano, ele fez quatro ou cinco cestas seguidas por nada. tipo, 'Oh meu Deus, ele é bom.' [Karl-Anthony Towns] Jogou uma ótima defesa. Rudy [Gobert] Jogou uma ótima defesa.

“Eu olho para a folha de estatísticas e ele tem 11 de 17 [from the field]. Ele errou seis arremessos e marcou 31. Quero dizer, ele é o melhor nisso. Uma grande gorjeta para ele, ele é ótimo.”

Na verdade, Durant fez quatro arremessos no início do terceiro quarto, mas acabou acertando apenas cinco arremessos no segundo tempo. Booker terminou com 18 pontos em 16 arremessos, mas acertou apenas 1 de 7 em campo quando defendido pelo especialista defensivo do Timberwolves, Jaden McDaniels. Beal marcou 15 pontos em 10 arremessos.

“Foi provavelmente o melhor jogo que já vimos”, disse Beal. “Respeitosamente, é um jogo.”

A vitória deu uma nova cara ao Minnesota, tendo perdido todas as três partidas da temporada regular para o Suns por dois dígitos.

A derrota mais recente ocorreu no domingo, quando os Timberwolves caíram por um placar quase idêntico – 125-106 – ao que postaram no sábado.

“Esses caras vieram aqui e nos vaiaram em casa no último jogo da temporada, rindo e rindo”, lembrou Edwards. “[Suns guard Bradley] Beal disse ao nosso treinador que não achava que estávamos jogando duro – e ele estava certo. [Timberwolves head coach Chris] Finch não gostou disso. No dia seguinte, ele chegou e disse: 'Cara, você tem caras do outro time me dizendo para não jogar duro o suficiente.' E ele estava absolutamente certo.

“Nós somos [were] Eles simplesmente correm para lá sem deixá-los fazer o que querem. É uma ótima equipe. Esses três caras são ótimos jogadores, cara. Eles serão difíceis de vencer.”

Para os Timberwolves, Edwards estrelou, mas a equipe obteve esforços completos de Towns (19 pontos, 7 rebotes), Gobert (14 pontos, 16 rebotes) e do banco, com Nickil Alexander-Walker somando 18 pontos e Naz Reed 12 pontos. . .

O mais impressionante é que os Timberwolves tiveram vantagens decisivas em rebotes (52 a 28), pontos de pintura (52 a 34) e pontos de segunda chance (20 a 6).

“Nosso foco e nossa urgência estão obviamente em alta”, disse Gobert. “Gosto de como respeitamos o plano de jogo durante todos os 48 minutos, do início ao fim. Tentámos não deixá-los começar bem como fizeram nos outros três jogos e fazer o que fizemos.”