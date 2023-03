As ações do SVB foram interrompidas depois que a atividade do portfólio atingiu o setor bancário

O SVB Financial Group caiu na sexta-feira, com a negociação de ações interrompida enquanto se aguarda a notícia. As ações do SVB caíram quando os bancos venderam ativos com prejuízo após uma queda nos depósitos. O impacto repercutiu no setor bancário, que muitos investidores consideram amplamente isolado das preocupações com a recessão e o aumento das taxas.

Os problemas do SVB forçaram o credor do Vale do Silício a vender títulos para reestruturar seu portfólio em resposta às taxas de juros mais altas, ao mesmo tempo em que administra os baixos níveis de depósito dos clientes.