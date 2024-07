Algumas pessoas afetadas pelo COVID FLiRT ainda relatam sintomas desagradáveis

À medida que a temporada de viagens de verão aumenta, o número de casos de Covid e hospitalizações no condado de Los Angeles está aumentando – e alguns dos recentemente reinfectados estão descobrindo que seu último ataque foi ainda pior.

Não há indicações de que as últimas cepas de coronavírus estejam causando doenças mais graves, seja em nível nacional ou na Califórnia.

Mas alguns médicos dizem que este recente aumento da Covid desafia um mito antigo: embora as novas infecções por Covid sejam leves em comparação com um primeiro contacto com a doença, ainda podem ocorrer. doença grave. Mesmo que alguém não precise ir ao pronto-socorro ou ser hospitalizado, às vezes as pessoas descrevem sintomas dolorosos.

“A teoria é que toda vez que você pega Covid, é leve. Mas acho que temos que manter nossas mentes abertas à possibilidade de que algumas pessoas apresentem sintomas piores”, disse o especialista em doenças infecciosas da UC San Francisco, Dr. Peter Chin-Hong.

Cada vez que você pega a Covid, “é como jogar roleta da Covid”, disse ele.

Embora o risco global seja relativamente ligeiro, sublinha a necessidade de cautela durante as viagens e atividades de verão.

Como a experiência de cada pessoa com a Covid é diferente e influenciada por muitos fatores, é difícil quantificar quantas pessoas apresentam sintomas mais graves agora em comparação com infecções anteriores. Mas inclusive nos sites de redes sociais, as pessoas estão expressando choque com o quão cansadas estão do subgênero mais recente, conhecido coletivamente como FLiRT.

“Já tive covid algumas vezes, mas isto é o pior para mim”, escreveu um Reddit. O homem relatou uma febre persistente que estava tão congestionada que ele não conseguia respirar pelo nariz, “uma pressão terrível nos seios da face e dores de cabeça… e não aguento ficar muito tempo sem sentir que vou desmaiar”.

“Covid costumava parecer um resfriado, mas essa cepa [wreaking] Destruição”, escreveu a pessoa. “Odeio reclamações como essa, mas estou chocado com o quanto isso está me prejudicando”.

Outra pessoa escreveu Suas “gargantas parecem lâminas de barbear” e eles sentem que estão “na miséria”.

“Estou resfriado, mas a tosse dói porque minha garganta está literalmente pegando fogo!!” pessoa escreveu. “Esta é a minha quarta vez com cobiça e juro que é a pior de todas!!”

Outros que sobreviveram à Covid por mais de quatro anos foram infectados neste verão.

Um deles adoeceu e testou positivo pela primeira vez depois de organizar uma reunião de Dia dos Pais para 12 pessoas. pessoa descrito “O frio incontrolável e trêmulo é tão forte que não consigo sentir a maior parte dos dedos.”

A enfermeira de 42 anos contraiu Covid quatro vezes. disse A última doença deles foi “grave, com febre, tosse, pressão na cabeça e dor. Estava afetando minha garganta e minha capacidade de engolir”.

Outros afirmaram que todas as doenças subsequentes da COVID Fácil de recuperar. e uma vítima pela primeira vez escreveu Eles tinham “sintomas muito leves [that] Parece uma alergia sazonal”.

Alguns estudos apoiam a ideia de que as infecções subsequentes por COVID representam riscos adicionais. Um 2022 Relatório Na revista Nature Medicine, com foco em veteranos, “em comparação com indivíduos não infectados [people]Os riscos e encargos globais das infecções recorrentes aumentaram com o número de infecções, aumentando o risco de problemas médicos, hospitalizações e morte.

E parece ter um impacto cobiçoso mais longo diminui, os médicos observam que com cada infecção existe o risco de desenvolver a síndrome. A Relatório Divulgada no verão passado pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, a prevalência de Covid a longo prazo entre os adultos dos EUA era de 7,5% no início de junho de 2022, mas caiu para 6% em meados de junho de 2023 – ainda uma percentagem significativa da população.

Existem muitas razões possíveis pelas quais um ataque subsequente de Covid pode ser pior do que o primeiro. Digamos que alguém que foi vacinado e recebeu o último reforço em 2021 seja infectado em 2022 e seja infectado novamente em 2024. Um intervalo relativamente longo sem infecção, ou um reforço, “pode levar [their body] Não há muita imunidade. De qualquer forma, as variantes mudaram tanto que é como se o sistema imunológico estivesse exposto a algo relativamente diferente do vírus visto antes”, disse Chin-Hong.

Sem estar atualizado sobre as vacinas da Covid que “lembram ao sistema imunológico a aparência das variantes atuais”, uma infecção recente poderia funcionar como uma surpresa relativa para os subtipos de FLiRT que agora dominam em todo o país.

“Ele evoluiu muito e o corpo fica tipo, ‘Meu Deus, o que é isso que estou vendo?’ Chin-Hong disse.

A lógica é muito semelhante às vacinas anuais contra a gripe, que são desenvolvidas todos os anos na esperança de reforçar o sistema imunitário contra as versões dominantes desse vírus em circulação.

Na semana que terminou no sábado, 70,5% das amostras de Covid em todo o país eram subtipos FLiRT – oficialmente conhecidos como KP.3, KP.2 e KP.1.1 – em comparação com 54,9% há um mês. Estima-se que outro subtipo intimamente relacionado, LB.1, compreenda 14,9% das amostras, acima dos 10% do mês anterior.

A pré-imunidade das vacinas mais antigas ainda pode fazer um bom trabalho na proteção de muitas pessoas contra doenças graves. Mas sem o frescor que vem com uma vacina atualizada, disse Chin-Hong, o sistema imunológico “provavelmente não será capaz de deter o vírus ou neutralizá-lo quando ele chegar, porque parece muito diferente, antes que a imunidade da memória entre em ação”. em.”

“Enquanto isso, o vírus infecta alegremente as células enquanto o corpo tenta usar a memória existente para gerar novas células imunológicas”.

Também é importante notar que mesmo em adultos jovens considerados em dia com as vacinas contra a Covid, já se passou quase um ano desde a última vacinação e a eficácia da vacina enfraquece com o tempo.

A Relatório Publicado pelo CDC em fevereiro, receber a vacina Covid 2023-24 atualizada proporcionou um aumento de 54% na proteção contra doenças sintomáticas em comparação com não tomar a vacina. A eficácia da vacina contra a infecção sintomática é maior nos primeiros meses após receber a injeção atualizada.

As vacinas forneceram consistentemente boa proteção contra hospitalização e morte.

No condado de LA, os casos e hospitalizações de COVID continuam a aumentar. Na semana que terminou em 30 de junho, foram notificados em média 229 casos de coronavírus por dia, contra 106 há um mês. Na semana que terminou em 29 de junho, uma média de 197 pacientes com coronavírus estavam em hospitais por dia, contra 117 há um mês. Embora as hospitalizações por COVID sejam agora mais elevadas do que no mesmo período do ano passado, permanecem abaixo do pico relativamente moderado observado no verão de 2023.

Os casos relatados oficialmente são subestimados porque levam em consideração apenas os testes feitos em instalações médicas e não levam em consideração os testes feitos em casa ou as pessoas que não foram testadas. No condado de Los Angeles, o pico de Covid do verão passado atingiu um pico de 571 casos por dia no final de agosto, e atingiu um pico de 620 pacientes com coronavírus por dia em hospitais no início de setembro.

Os níveis de vírus nas águas residuais do Condado de LA permanecem relativamente estáveis. Na semana encerrada em 22 de junho, os níveis de vírus nos esgotos foram 17% maiores do que na semana anterior, da temporada de inverno de 2022-23. O verão passado atingiu o pico no início de setembro, onde os níveis de vírus nas águas residuais foram 38% do pico do inverno anterior.

Em toda a Califórnia, os testes de coronavírus estão voltando com resultados positivos. Na semana encerrada em 1º de julho, 10,6% dos testes de coronavírus em todo o estado deram positivo, ante 4,1% do mês anterior. A taxa de testes positivos do verão passado subiu para 13,1% no final de agosto.

A vacina Covid atualizada é relativamente rara, tendo sido disponibilizada em setembro. Desde então, 36,7% dos idosos da Califórnia com 65 anos ou mais receberam pelo menos uma dose. Atualizada vacina, 18,5% dos adultos de 50 a 64 anos e 10% dos adultos mais jovens de 49 anos.

Para aqueles que não receberam uma vacina atualizada no último ano, “devem pensar em tomá-la, especialmente se forem mais velhos e menos imunes”, disse Chin-Hong. Centenas de mortes por COVID são relatadas nacionalmente a cada semana, com os idosos e as pessoas imunocomprometidas em maior risco.

Até mesmo obter a vacina 2023-24 agora permitirá que você obtenha a vacina Covid atualizada, que deverá estar disponível neste outono. O CDC faz recomendação Todas as pessoas com 6 meses ou mais recebem a versão atualizada 2024-25 da vacina.

Outubro é um bom momento para obter a vacina Covid 2024-25, disse Chin-Hong.

Os profissionais de saúde também devem ser lembrados dos protocolos adequados de controle de infecção por COVID, como fazer o teste quando estiver doente e relatar sua doença ao seu empregador, disse Chin-Hong.

“Parece que todo mundo pensa que o COVID é normal agora”, disse Chin-Hong. Mas tomar medidas sensatas – como a decisão de colegas de trabalho não virem trabalhar quando estão doentes e fazerem testes quando sintomáticos – pode fazer a diferença para manter a COVID sob controlo apenas para um pequeno número de pessoas.

E com o aumento da COVID, é um lembrete de que é prudente manter uma máscara no bolso se estiver perto de uma pessoa doente, disse Chin-Hong.