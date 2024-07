Espera-se que milhares de pessoas se manifestem em DC durante a visita de Netanyahu

Milhares de pessoas planejam protestar contra o discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ao Congresso esta semana. Várias manifestações foram realizadas com diversas exigências, incluindo um cessar-fogo na guerra, a libertação dos reféns detidos durante o ataque de 7 de Outubro pelo Hamas e o fim da ajuda dos EUA. Israel. Brian Becker, diretor executivo da Coalizão ANSWER, organizadora do protesto de quarta-feira, disse que os manifestantes estavam irritados porque Netanyahu foi convidado para falar ao Congresso, citando um anúncio feito pelo principal promotor do Tribunal Penal Internacional em maio de que ele tentou acusar Netanyahu e o líder do Hamas Yehia Shinwar com crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

“Consideramos um insulto que Benjamin Netanyahu tenha sido convidado para discursar nas duas casas do Congresso”, disse Becker. “Milhares de nós protestaremos para não recebê-lo.”

Os organizadores estimaram que 5.000 pessoas compareceriam à manifestação no dia do discurso de Netanyahu – de acordo com um pedido de licença apresentado ao Serviço Nacional de Parques.

Na terça-feira, as famílias dos reféns – muitos deles vindos de Israel – reunir-se-ão no National Mall para partilhar as histórias dos capturados no ataque de 7 de Outubro e expressar esperança na sua libertação, disseram o casal israelita Bar Ben Yaakov e Madan Sivek. Nos EUA, o distrito lidera esforços de defesa das famílias dos reféns.

“A visita de Netanyahu aos EUA adicionou muito estresse e incerteza às famílias”, disse Yaakov. “Muitos deles, incluindo nós, esperam que ele vá para a América com a boa notícia de que selou o acordo.”

Os protestos ocorrem após semanas de impasse sobre um acordo de cessar-fogo. READ A visita de Kareem Hunt aos Browns envolveu um esforço

Quando e onde são os comícios?

Cerca de 45 familiares dos reféns reunir-se-ão no National Mall às 18h00 de terça-feira, carregando cartazes com os restantes prisioneiros e exigindo a sua libertação.

Na quarta-feira, estão previstas diversas manifestações:

Às 10h, no parque entre a First Street e a Delaware Avenue NE, ao sul da Union Station, um grupo judeu – T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights. arranjado Uma oração matinal para acabar com a guerra e libertar todos os reféns.

Às 11h, espera-se que milhares de pessoas se reúnam na 3rd Street NW e na Pennsylvania Avenue para exigir a prisão de Netanyahu. Os manifestantes marcharão ao redor do perímetro do Capitólio dos EUA segurando uma bandeira vermelha como uma “linha vermelha” simbólica contra a guerra em Gaza. Os manifestantes viajarão em ônibus de vários estados, incluindo Maine, Indiana, Carolina do Norte e Geórgia.

Ao meio-dia, a UnXeptable, uma organização popular de expatriados israelenses, realizará um comício no Upper Senate Park para mostrar apoio à sua terra natal enquanto critica Netanyahu. Offir Gutelzon, fundador do grupo, que está viajando de Palo Alto, Califórnia, para o protesto, disse: “Ambos amam Israel e… acreditam no que Netanyahu está fazendo com os reféns e a maioria dos israelenses está errado.”

Às 13h, um “bloco de paz e justiça” de palestinos, israelenses, judeus, árabes e aliados se reunirá perto do Capitólio dos EUA para exigir um cessar-fogo.

Qual será o equilíbrio de segurança?

A Polícia do Capitólio dos EUA está “trabalhando 24 horas por dia com nossos parceiros federais, estaduais e locais” para se preparar para a visita de Netanyahu, segundo um comunicado. Embora a Polícia do Capitólio tenha se recusado a compartilhar medidas específicas que estão sendo tomadas para acomodar a multidão esperada, a agência disse que planeja contratar mais policiais, inclusive de agências externas. READ França: Extrema direita lidera na primeira volta das eleições parlamentares sob Macron

“Esperamos a participação de um grande número de manifestantes”, disse a Polícia do Capitólio em comunicado.

A porta-voz da polícia de DC, Paris Lewbel, disse em comunicado que, embora não tenha havido ameaças, a agência estava trabalhando com parceiros federais de aplicação da lei para monitorar as manifestações.

As ruas estarão fechadas?

Na noite de sexta-feira, a polícia de DC não havia anunciado nenhum fechamento de ruas. Acompanhe @DCpoliceTraffic Em X para obter as informações mais atualizadas. A Polícia do Capitólio disse que a agência fornecerá informações sobre o fechamento de estradas e o acesso público aos edifícios do Congresso perto da visita de Netanyahu.