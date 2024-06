Ride or Die ‘Jump-Start O retorno de Smith?

Martin Lawrence e Will Smith em ‘Bad Boys: Ride or Die’.

Lançamento de Frank Masi/Sony Pictures/Cortesia da coleção Everett

da Sony Bad Boys: Cavalgue ou Morra Não poderia ser um título mais adequado para Will Smith, que está fazendo um filme que está fazendo negócios decentes para ele.

Se funcionar, encerrará a carreira cinematográfica de Smith mais de dois anos depois de ele ter esbofeteado o apresentador do Oscar, Chris Rock, ao vivo na televisão, manchando a imagem pública que ele cultivou ao longo de décadas.

Mais cedo Meninos Maus 4 – no qual ele interpreta um personagem divertido – O repórter de Hollywood Ele soube que seus agentes na CAA estavam ligando para executivos de produção de estúdio pela primeira vez desde o tapa. Nas últimas três ou quatro semanas, eles perguntaram se os estúdios têm projetos adequados a Smith e, de acordo com várias fontes, até deram uma ou duas sugestões. A esperança é que o próximo filme de Smith seja anunciado de forma relativamente rápida Meninos Maus 4 Trabalhar. Outra fonte diz que se o filme for um sucesso, pelo menos um grande estúdio de Hollywood está considerando o ator para um projeto de alto nível com uma propriedade intelectual de marca.

O público das bilheterias acredita que dar um tapa não é o único desafio, nem o maior deles Meninos Maus 4, Reúne Smith e Martin Lawrence. “Não consigo imaginar [the slap] Importante. Quem diabos escolhe se quer ou não assistir? Meninos maus Um filme baseado em um momento viral de dois anos atrás? zomba de um executivo de uma grande rede de teatros.

A outra armadilha – e é uma grande armadilha – são as bilheterias fracas no verão após filme, em meio à falta de tentáculos em todos os públicos, adiada pelas greves do ano passado. Como evidenciado pelo efeito Barbenheimer no ano passado, ir ao cinema impulsiona a ida ao cinema. Actualmente, os consumidores não têm o hábito de ver cinema, pelo que não se ganha nada.

Como ator, Smith perdeu poucos projetos depois de levar um tapa. Netflix colocou o recurso Rápido e solto Ao fundo, o drama policial já estava em alta devido à saída do diretor David Leitch antes da polêmica. Mas dois anos após o tapa, ele foi afastado em termos de novos acordos de atuação.

Seu próximo show de maior destaque como ator é High-Wattage Eu sou a lenda 2, ambientado na Warner Bros., onde co-estrelou com Michael B. Jordan está produzindo ao lado de Akiva Goldsman, que voltou a escrever o roteiro depois de co-escrever o blockbuster original de 2007. No início de março de 2022, poucos dias antes do Slam, Jordan anunciou que se juntaria à sequência. Embora fontes digam que o projeto não está nem perto da linha de partida – nenhum roteiro de filmagem está pronto e nenhum diretor foi oficialmente contratado – Jordan continua comprometido em fazer o projeto.

Jordan – um dos cineastas, filantropos e produtores mais respeitados de Hollywood – disse em comentários publicados Pessoas Wednesday disse que está ansioso para começar a filmar com Smith assim que o roteiro estiver pronto. O momento desses comentários não poderia ter sido coincidência, como Smith retornou.

“Ainda estamos trabalhando no roteiro e acertando as contas”, disse Jordan Pessoas. “Não tem data de lançamento nem nada parecido. Não sei onde vamos filmar, mas estou muito animado por estar na frente das câmeras com ele. Uma fonte de um estúdio rival disse que há rumores de que o roteiro atrasou o projeto.

Além do mais Eu sou a lenda 2Smith não anunciou nada que pareça ter muita motivação (uma reinicialização de Kevin Hart Aviões, trens e automóveis anunciado em 2020, com pouco progresso desde então). Mas basta um grande anúncio de elenco para mudar seu ímpeto como ator. E ainda assim, além Meninos Maus 4 Acertando em cheio e aproveitando um potencial tão forte, outros estúdios podem precisar de mais provas antes de lançar os dados sobre Smith.

“Isso abre a porta, mas é o próximo filme que permite que ele passe pela porta”, diz um executivo.

Programas de monitoramento de pré-lançamento Viaje ou desembarque Abriu entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões. A Sony é muito cautelosa ao recomendar US$ 30 milhões, dado o mau estado do mercado e o fato de que o rastreamento em geral tem estado bastante prejudicado ultimamente. Uma abertura de US$ 40 milhões a US$ 50 milhões para o filme de Smith e Lawrence seria um feito impressionante para um projeto de US$ 100 milhões e a segunda melhor estreia de um verão conturbado. Reino do Planeta dos Macacos (US$ 58 milhões), que custou mais para ser produzido (US$ 160 milhões líquidos).

Em janeiro de 2020, Meninos maus para a vida reviveu a franquia adormecida, arrecadando US$ 62,5 milhões no mercado interno, US$ 206,3 milhões na América do Norte e US$ 220 no exterior em todo o mundo – todos ressaltando o status de estrela duradoura de Smith em uma base global.

Smith alcançou a fama como rapper e estrela de uma comédia dos anos 90 Um maluco no pedaçoEle se tornou uma das maiores estrelas de cinema do mundo ao atuar em filmes como Dia da Independência (1996) e Homens de Preto (1997) Na maior parte da década de 2000 e nos últimos anos, ele preferiu lidar com acusações sérias, como o drama Gripping Slave da Apple. libertaçãosaiu depois do tapa, e Rei RicardoFinalmente lhe rendeu um Oscar.

Como uma nova geração de telespectadores mais jovens está descobrindo, alguns acreditam que ele pode ser melhor servido por uma tarifa mais comercial, ou pelo menos pela mistura. O novo príncipe No TikTok. Isso pode ser parte do motivo pelo qual as métricas de mídia social dispararam sobre isso Meninos mausDiz alguém com acesso aos dados.

“Quando Will está se divertindo, nós nos divertimos com ele”, diz alguém que conhece o ator há anos. “Se ele fizer papéis irreverentes e engraçados, poderá ser uma estrela de cinema novamente. Tudo depende dos papéis que ele escolher. Ele escolheu papéis sérios porque queria enfrentá-los. Mas esse é um mundo diferente.

— Aaron Koch e James Hibbert contribuíram para esta história.