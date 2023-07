Zach Lowe, John Hollinger, Damian Lillard – NBC Sports prepara um pacote comercial de touros para Chicago

Naquele dia The Lowe Post Internet Com Zach Lowe e seu convidado, Atlético John Hollinger, ambos desenvolveram ideias comerciais para as estrelas descontentes Damian Lillard e James Harden.

Durante suas incursões por pacotes de negociação viáveis ​​e realistas, eles escolheram o caminho vencedor com algumas ideias de negociação ao ar livre. Inserir Chicago Bulls; Uma equipe competindo por um jogador é altamente improvável, mas uma ideia comercial interessante o suficiente para tentar.

“Zach LaVine, Patrick Williams – Patrick Williams é um grande problema para mim porque estou procurando novatos. Portland está voltando do Bulls”, sugeriu Lowe, também recomendando duas escolhas de primeira rodada.

“. Será incrível no ataque.”

Eu ri desse último comentário, porque nenhum daqueles três jogadores era particularmente estelar na defesa. Lowe surpreendeu os Bulls e, de fato, teve uma defesa entre os 10 primeiros na temporada passada, permitindo 111,6 pontos por disputa – o oitavo lugar na NBA.

Isso o levou a sugerir, brincando, que os Bulls deveriam correr com o comércio de Lillard e esperar que eles tivessem uma defesa entre os 10 primeiros de qualquer maneira. Apesar de sua falta de habilidade defensiva, ele ficou surpreso por eles terem construído um elenco defensivo sólido para acreditar que Lillard funcionaria em Chicago.

Na esperança de encontrar flexibilidade na troca de mais dois jogadores da primeira rodada para os Trail Blazers, Lowe observou que os Bulls deveriam chamar San Antonio para diminuir a segurança da escolha que enviaram para os Spurs.

“Não acho que seja uma negociação completamente maluca”, disse Lowe.

Ah, a propósito, é um negócio maluco.

Este comércio empurra os touros ainda mais para a dívida de capital. Eles já trocaram duas escolhas de primeira rodada com o Magic por Vucevic nos últimos dois anos. Eles trocaram o já mencionado primeiro round de 2025 para o Spurs por DeRozan em 2021.

Se eles desistirem de suas escolhas de primeira rodada de 2024 e 2026, não terão uma escolha de primeira rodada até 2028.

E o que eles recebem em troca? Um velho armador de 32 anos com dois anos restantes de contrato. Claro, ele é um dos melhores artilheiros e facilitadores da NBA, mas jogou apenas 87 jogos nas últimas duas temporadas. A troca deixa os Bulls lutando para preencher lacunas na defesa e LaVine e especialmente Williams.

Respondendo à sugestão de Lowe, Hollinger jogou a bola em uma direção diferente.

“Gosto mais desse pacote na troca de (James) Harden do que na troca para Portland”, disse Hollinger.

Mais uma vez, um absurdo. Harden espera uma prorrogação para quem decidir trocá-lo. Ele encontrou outra vaga em sua opção de jogador de 2023-24 em seu contrato de $ 35 milhões com o 76ers. Quanto custa o próximo contrato de Harden?

Além disso, é importante observar que essas duas estrelas têm todas as preferências. Lillard está supostamente focado apenas no Miami Heat; Harden se aprimorou no Los Angeles Clippers. Em uma negociação hipotética para os touros, ambas as estrelas podem não estar satisfeitas após suas demandas comerciais iniciais.

As hipóteses de negociação são divertidas de criar e pensar. Mas, infelizmente, isso é ridículo, já que os Bulls se encontram em uma situação difícil, sem muito capital de draft e os melhores talentos envelhecidos.

