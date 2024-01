Veja como são ruins as temperaturas congelantes

A noite de sábado foi uma noite fria no Arrowhead Stadium, em Kansas City, com temperaturas baixas recordes para o jogo wild card. Chefes de Kansas City E Golfinhos de Miami Torcedores e jogadores se amontoaram, esperando por alguma aparência de calor.

Quando os Dolphins e Chiefs começaram no sábado à noite, estavam 4 graus negativos no Arrowhead Stadium, marcando a quarta temperatura inicial mais fria da história da NFL. Negativo 27 parece mais frio que a sensação térmica Equipe Chefe de Comunicação.

As temperaturas congelantes forçaram aqueles que lotaram o estádio com 76.416 lugares, incluindo jogadores, a encontrar maneiras de se manterem aquecidos. Veja como alguns fãs do Chiefs – e aqueles que jogam no sábado à noite – estão lidando com as temperaturas geladas em um jogo de playoff:

O capacete de Patrick Mahomes quebrou em um golpe

Com os Chiefs liderando por 16-7 no terceiro quarto, o quarterback Patrick Mahomes subiu 13 jardas até a linha de 3 jardas dos Dolphins, apenas para ser parado na end zone pelo safety do Miami Deshaun Elliott. Mahomes e Elliott colidiram de cabeça na jogada, que mais tarde amassou o capacete de Mahomes.

O bigode de Andy Reid congela

Se você precisar de uma prova de como está frio no Arrowhead Stadium, basta olhar para o bigode do técnico Andy Reid, que virou gelo no intervalo.

Taylor Swift, a suposta namorada do tight end do Chiefs, Travis Kelce, tem o nome e o número de Kelce. 87 enfrenta as temperaturas abaixo de zero no Arrowhead Stadium com um casaco vermelho e amarelo com o número da camisa.

Sua jaqueta personalizada foi feita Kristin Juszczyk, esposa do zagueiro All-Pro do 49ers, Kyle Juszczyk. Christine Juscik também fez equipamentos para Brittany Mahomes, esposa do quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, e para a ginasta olímpica Simone Biles, esposa do safety do Green Bay Packers, Jonathan Owens.

Quarterback do Chiefs Patrick Mahomes disse Ele está “animado” com as temperaturas abaixo de zero no sábado.

“O que poderia ser melhor. Jogar futebol no Arrowhead Stadium em janeiro seria legal”, disse Mahomes. “A adrenalina lhe dá o calor que você procura e você tem os aquecedores. As pessoas dão muita importância a isso, mas no final do dia, você sai e joga futebol.”

O quarterback do Miami, Tua Tagowailoa, natural do Havaí que jogou sua carreira universitária no Alabama, disse que nunca esteve em temperaturas “abaixo de 15 graus”. Quando questionado sobre como ele se preparou para o clima, Doce TagovailoaEeu disse“Não dá para se preparar para um jogo com esse tipo de clima. Então vai ser fresco.”

Torcedores chegam ao Arrowhead Stadium às 5h30

Alguns fãs foram dissuadidos pelas temperaturas congelantes em Kansas City.

Os torcedores chegaram ao Arrowhead Stadium às 5h30, 13 horas antes do início do jogo. KSHB 41 conversou com alguns fãs e perguntou por que eles decidiram aparecer tão cedo quando a temperatura estava em 11 graus negativos e a sensação térmica fazia com que parecesse 26 graus negativos.

Também havia fila para fazer fila por volta das 9h

Que tal o Estádio Arrowhead?

O Arrowhead Stadium foi visto coberto de neve do campo até os assentos oito horas antes do início do jogo.

Contribuição de: Sidney Henderson, Chris Pumbaca