Conheça Saurabh Netrawalkar, o engenheiro Oracle baseado em Mumbai que surpreendeu o Paquistão no Super Over

O mundo do críquete testemunhou o maior choque da história da Copa do Mundo (seja T20 ou ODI), quando os EUA derrotaram o Paquistão no confronto do Grupo A na noite de quinta-feira. O americano Saurabh Netrawalkar, nascido em Mumbai, precisava de um Super Over brilhante para surpreender o Paquistão liderado por Babar Azam. Depois que as pontuações empataram em 40 saldos, Nethrawalkar foi encarregado de defender 18 corridas na eliminatória em Dallas. Nethrawalkar desafiou todas as probabilidades e levou a América à vitória. Ele manteve a calma e arremessou de forma brilhante, sofrendo apenas 13 corridas para uma vitória famosa.

Um homem que já vestiu a camisa indiana quando era júnior, Netravalakar frustrou as esperanças do Paquistão de começar bem a Copa do Mundo T20 de 2024, inspirando confiança em todos os jogadores de críquete iniciantes que desejam jogar no cenário mundial.

Quem é Saurabh Netrawalkar?

Nascido em 16 de outubro de 1991 em Mumbai, Nethrawalkar jogou pela seleção indiana sub-19 na Copa do Mundo de 2010. Mas os torneios na Índia não lhe permitiram aprimorar ainda mais suas habilidades. O arremessador rápido do braço esquerdo é um daqueles arremessadores que conseguem gerar ritmo e saltar em qualquer tipo de superfície, e foi isso que ele fez contra o Paquistão na quinta-feira.

O ex-jogador de críquete sub-19 da Índia veio para os EUA em 2015 e quase 9 anos depois, fez história no esporte que queria fazer carreira. Nethrawalkar também disputou jogos do Troféu Ranji por Mumbai e é ex-companheiro de equipe. O veterano indiano é estrelado por KL Rahul, Mayank Agarwal, Harshal Patel, Jaidev Unadgad e Sandeep Sharma.

Não apenas um jogador de críquete talentoso, mas também um engenheiro brilhante, Nethravalkar teve que equilibrar o esporte e sua carreira como engenheiro de software sênior na Oracle. Embora o trabalho de codificação para a empresa fosse seu principal trabalho, sua paixão residia no críquete, e equilibrar os dois provou ser uma tarefa muito complexa. Foi sua determinação que o fez lidar com ambos de maneira brilhante e, na Copa do Mundo T20 de 2024, ele foi fundamental para fazer história nos EUA.

Em 2010, Nethrawalkar vestiu a camisa indiana na Copa do Mundo Sub-19, onde o jovem Paquistão de Babar frustrou suas esperanças. A perda é uma pílula amarga. Avançando 14 anos, Nethrawalkar, que agora é uma pedra angular da seleção dos EUA, planejou uma reversão poética na Copa do Mundo T20 de 2024. Com um lançamento emocionante, ele levou os EUA a uma vitória impressionante contra o Paquistão de Babur.