Donald Trump se rendeu em Atlanta no quarto processo criminal contra um ex-presidente este ano

Donald Trump se rendeu na prisão do condado de Fulton na quinta-feira por mais de uma dúzia de acusações decorrentes de uma tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020 na Geórgia, a quarta vez neste ano que o ex-presidente enfrenta acusações criminais.

Trump passou mais de 20 minutos na prisão do condado de Fulton, onde foi processado e libertado sob fiança. Os registros da prisão mostram que ele tinha 1,80 metro de altura e pesava 90 quilos, olhos azuis e cabelo loiro ou morango. Seu número de reserva é P01135809.

A foto de Trump foi divulgada logo após sua libertação da prisão.

A rendição de Trump na Geórgia marca a quarta vez este ano que um ex-presidente se entrega às autoridades locais ou federais depois de terem sido apresentadas acusações criminais contra ele – episódios não vistos nos Estados Unidos antes de 2023.

Trump, que denunciou as acusações contra ele como tendo motivação política, repetiu a cena na quinta-feira enquanto marchava para ser preso. – Enfrentando uma acusação criminal.

Em abril, Trump foi indiciado em Nova Iorque por acusações federais relacionadas com o esquema de dinheiro secreto. Em junho, ele se rendeu no tribunal federal de Miami para enfrentar acusações na investigação do manuseio incorreto de documentos confidenciais pelo procurador especial Jack Smith. No início deste mês, Trump foi preso em Washington, D.C., sob acusações apresentadas por Smith numa investigação sobre os esforços para fraudar as eleições de 2020.

Todos esses casos podem chegar ao auge no próximo ano, quando Trump concorrer à presidência.

Aqui estão os principais desenvolvimentos em um dia histórico na Geórgia:

Tal como os seus 18 co-réus no vasto caso de fraude que já se renderam à prisão, Trump foi rapidamente processado através do mecanismo porque o antigo presidente e os seus advogados já tinham negociado o seu acordo de notas promissórias. Trump concordou com uma fiança de US$ 200 mil e outras condições, incluindo não usar as redes sociais para atingir co-réus e testemunhas no caso.

Fontes disseram à CNN que Trump pagou seus US$ 200 mil, 10% do custo do título, e trabalhou com a Foster Bail Bonds LLC, uma empresa local de títulos de Atlanta.

Trump deixou seu clube de golfe em Bedminster, Nova Jersey, Geórgia, na tarde de quinta-feira, e pousou em Atlanta em seu avião particular pouco depois das 19h. ET

A carreata de Trump dirigiu-se à prisão do condado de Fulton para sua acusação. Depois de passar cerca de 20 minutos na prisão, Trump regressou ao aeroporto, onde conversou brevemente com os jornalistas antes de não responder a perguntas e embarcar no seu avião.

“O que aconteceu aqui é uma farsa de justiça. Não fizemos nada de errado. Não fiz nada de errado, todo mundo sabe disso”, disse Trump. “Nunca tive esse apoio e o mesmo vale para outros. O que eles estão fazendo é interferência eleitoral”, disse ele.

Antes de sua rendição, Trump nomeou seu principal advogado da Geórgia, Drew Findling, para Steven Sado, de Atlanta, cujo perfil no site o descreve como “advogado especial para colarinho branco e defesa de alto nível”.

Uma fonte de Trump indicou que não se tratava do desempenho de Findling, enquanto outra fonte familiarizada com Sadow o chamou de “o melhor advogado de defesa criminal da Geórgia”.

Sato encontrou Trump no aeroporto de Atlanta e o acompanhou até a prisão do condado de Fulton.

Na quinta-feira, a promotora distrital do condado de Fulton, Fannie Willis, solicitou uma data de julgamento em 23 de outubro no caso de adulteração eleitoral que ela moveu contra Trump e 18 de seus associados.

Embora seja muito cedo para dizer se essa data é possível ou plausível, se acontecer, será a primeira das quatro investigações de impeachment de Trump.

Os advogados de Trump disseram a um juiz na Geórgia na quinta-feira que se oporiam à data proposta para o julgamento de Willis. Eles tentarão separar o caso da Geórgia do co-réu Ken Chesbro, que está tentando acelerar o processo e adiou a data proposta para o julgamento de Willis.

As medidas cronológicas propostas por Willis seriam exponenciais. Quando retirou a acusação na semana passada, disse aos repórteres que iniciaria a investigação dentro de seis meses.

Os especialistas jurídicos da época disseram que o cronograma era implausível, especialmente porque Willis havia indicado que queria julgar todos os 19 réus juntos. Os advogados de Trump e dos seus co-réus previram a possibilidade de disputas pré-julgamento que poderiam arrastar o processo. Três réus já estão tentando levar o caso a um tribunal federal, e espera-se que o ex-presidente lance um esforço semelhante por conta própria.

Outro amplo caso antifraude apresentado por Willis sugere que tal prazo não é realista. O caso que acusa Jeffrey Williams, o rapper Young Thug e vários de seus associados de violar o estatuto RICO da Geórgia – a principal alegação no caso Trump – foi levado lentamente a julgamento, apesar da decisão de Williams de reivindicar seu direito a um julgamento rápido.

Willis pediu aos 19 réus que compareçam no próximo mês.

Ex-chefe de gabinete do WH e rendições oficiais do DOJ



Dois dos réus, o ex-chefe de gabinete da Casa Branca Mark Meadows e o ex-funcionário do Departamento de Justiça Jeffrey Clarke, tiveram seus esforços para bloquear prisões pendentes rejeitados por um tribunal federal na quarta-feira.

Meadows e Clark fecharam acordos de títulos de US$ 100.000 com os promotores na quinta-feira. Meadows se rendeu e foi libertado sob fiança.

Na quinta-feira, Trevion Kutty, o homem da Geórgia acusado de ameaçar um funcionário eleitoral de Atlanta, chegou a um acordo de fiança de US$ 75 mil com os promotores antes de sua rendição.

Outros termos do acordo estabelecem que ele não pode “intimidar qualquer pessoa que saiba ser co-réu ou testemunha” no caso, o que é particularmente relevante dadas as suas alegações. Ele também está proibido de postar sobre o caso nas redes sociais, incluindo, mas não se limitando a, postagens no Instagram.

Harrison Floyd, chefe do Black Voices for Trump, também se rendeu na prisão do condado de Fulton, mostram os registros da prisão. De acordo com a declaração do xerife do condado de Fulton, ele não chegou a um acordo de fiança e estava “sob custódia” na prisão enquanto aguardava seu comparecimento perante um juiz, esperado dentro de 24 horas.

Meadows realizou uma audiência na segunda-feira na tentativa de transferir o caso contra ele no condado de Bolton para o tribunal federal, o que parece ser um grande teste para Willis.

Na quinta-feira, o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Fulton intimou o Secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensberger, e Frances Watson, que serviu como investigadora-chefe do secretário de Estado durante as eleições de 2020, para testemunhar.

A intimação é um dos vários sinais de que os promotores do condado de Fulton planejam fazer a ligação de Trump em janeiro de 2021 – na qual Trump instou Raffensberger a “encontrar” os votos que reverteriam sua derrota eleitoral no estado – o foco da audiência de segunda-feira de manhã nos esforços para rejeitar as acusações do promotor distrital de Meadows.

Meadows estava na ligação e agora enfrenta acusações em um caso de adulteração eleitoral na Geórgia.

Um juiz federal marcou uma audiência para 18 de setembro sobre o pedido de Clark para transferir o caso de adulteração eleitoral do condado de Fulton contra ele para o tribunal federal.

Trump afirmou falsamente a vitória após as eleições de 2020, depois tentou reverter os resultados na Geórgia e noutros estados.

Numa série de telefonemas, ele pressionou as autoridades eleitorais da Geórgia, incluindo Raffensberger, para que ajudassem em seus esforços. A campanha do ex-presidente entrou com um processo de desqualificação tentando anular os resultados na Geórgia e descartar os votos eleitorais legítimos de Joe Biden, tentando convencer os eleitores do Partido Republicano a substituí-los por legisladores estaduais.

Numa acusação proferida na semana passada, Willis acusou Trump de 13 acusações, incluindo fraude, conspiração e solicitação a um funcionário público para violar o seu juramento de posse.

A acusação de fraude apresentada por Willis contra 19 réus no caso da Geórgia alega que eles faziam parte de uma “empresa criminosa” mais ampla que tentou influenciar o resultado das eleições de 2020 no estado de Beach.

Quando esse plano não funcionou, a sua campanha tentou projetar eleitores falsos e pró-Trump. Enquanto presidia a certificação do Colégio Eleitoral no Congresso em 6 de janeiro de 2021, Trump pressionou o então vice-presidente Mike Pence a reconhecer esses eleitores fraudulentos do Partido Republicano.

Esta história foi atualizada com atualizações adicionais.