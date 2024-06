Assista ao quarto teste de voo da Starship da SpaceX

SpaceX lançou o veículo Starship Em seu quarto teste de voo Quinta-feira. O veículo decolou às 8h50 ET e se separou de seu foguete superpesado sem problemas. Enquanto a Starship continuava seu caminho em direção ao Oceano Índico, a transmissão ao vivo da SpaceX mostrou o foguete propulsor disparando sua queima de pouso e caindo no Golfo do México conforme planejado.

A partir das 9h42 ET, a transmissão voltou ao vivo, mostrando imagens da nave durante o replay.

SpaceX diz O objectivo principal do quarto teste de voo foi demonstrar a capacidade da nave estelar e do seu propulsor superpesado para regressar e reutilizar – a nave espacial deve sobreviver à reentrada na atmosfera da Terra, onde se desintegrou durante o seu último teste de voo. O lançamento baseia-se no que a SpaceX aprendeu durante o voo da Starship em março, quando a nave foi lançada com sucesso ao espaço e completou várias missões antes de perder contato com o veículo.

A SpaceX afirma que fez várias atualizações de hardware e software para resolver problemas anteriores. O terceiro teste de voo foi o mais bem-sucedido até o momento, com os dois primeiros mísseis da nave terminando com explosões de fogo logo após a decolagem.

Se tudo correr conforme o planejado desta vez, devemos ver uma entrada controlada para a nave estelar com um mergulho no Oceano Índico, o impulsionador superpesado deverá pousar no Golfo do México e fazer um mergulho suave.