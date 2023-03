Reunião de Xi-Putin: líderes da Rússia e da China fazem papel de pacificadores na Ucrânia e prometem laços mais estreitos

(CNN) Xi Jinping e Vladimir Putin se fizeram passar por mediadores da paz durante uma visita de cúpula a Moscou na terça-feira, reiterando um plano para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, que foi bloqueada pelos Estados Unidos como uma tentativa unilateral de entregar o líder do Kremlin. Ele pressiona sua invasão.

Putin apoiou na terça-feira a proposta do líder chinês para um “acordo pacífico na Ucrânia”, uma medida que atraiu unanimidade no Kremlin.

Mas essas revelações foram ignoradas como um quadro sério para a paz. O plano da China – o que Pede um cessar-fogo e negociações, mas não incluiu nenhuma provisão para Moscou retirar suas forças do solo ucraniano – elaborado sem qualquer envolvimento de Kiev. Enquanto isso, os EUA alertaram na segunda-feira que a visita de Xi forneceu “cobertura diplomática” para a guerra da Rússia.

Há poucos sinais de que a reaproximação de terça-feira com o Kremlin tenha feito alguma coisa para afetar o estado da guerra na Ucrânia, onde a ofensiva terrestre de Putin ficou atolada em uma lenta guerra de trincheiras.

O presidente russo disse que o plano da China “pode ​​ser tomado como base para um acordo pacífico na Ucrânia, quando o Ocidente e Kiev estiverem prontos para isso”.

“Todas as nossas conversas hoje e ontem foram bem-sucedidas em formato individual e com representantes, e ocorreram em uma atmosfera amigável”, disse Putin em uma declaração conjunta à mídia no segundo dia da visita de estado de Xi a Moscou. .

“Desenvolvi um relacionamento próximo com o presidente Putin nos últimos 10 anos”, acrescentou Xi. “Concordamos que as relações entre nossos dois países vão além de nós mesmos. Elas são críticas para a ordem mundial e para o futuro e destino de toda a humanidade.”

O presidente Putin caminha com seu colega chinês Xi Jinping no Kremlin em 21 de março de 2023 em Moscou.

De acordo com uma leitura, a Rússia falou favoravelmente da postura “objetiva e justa” da China em relação à Ucrânia, e ambos os lados se opuseram a qualquer país ou grupo de países que prejudicaria “os legítimos interesses de segurança de outros países em busca de vantagens militares, políticas ou outras. “

Nas últimas semanas, a China tentou repetidamente se retratar como um ávido mediador da paz, reiterando apelos por um cessar-fogo e negociações de paz. Documento de posição formulado de forma ambígua lançado no mês passado, mesmo quando a Rússia continua uma ofensiva Crise humanitária em massa E dezenas de milhares morreram.

Mas o Ocidente vê as intenções de Pequim com profunda desconfiança, e o chefe da Otan disse na terça-feira que a aliança viu “alguns sinais” da Rússia pressionando a China a fornecer ajuda letal.

Juntamente com comentários sobre a Ucrânia, os dois líderes enfatizaram suas visões estratégicas compartilhadas e sinalizaram o desejo de fortalecer os laços em uma série de questões, incluindo energia.

“A China é o principal importador de petróleo russo e, ao mesmo tempo, a Rússia está pronta para aumentar seu fornecimento de petróleo ininterruptamente para atender às necessidades da economia chinesa”, disse Putin.

Putin acrescentou que um maior desenvolvimento nas exportações de gás russo para a China foi discutido, incluindo “a implementação da iniciativa para construir o gasoduto Power 2 da Sibéria através da fronteira com a Mongólia”.

A dupla fez um brinde no início do jantar de terça-feira, durante o qual Putin declarou em um discurso que “as relações Rússia-China estão no auge de todos os tempos”.

‘Capa Diplomática’

Há um ceticismo generalizado sobre a posição da China na resolução do conflito, centrado em preocupações de que nada do que Pequim ofereceu até agora refletiu a exigência da Ucrânia de que todas as tropas russas deixem seu território.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, na segunda-feira Hit sobre a chegada de XiEle observou que isso aconteceu dias depois que o Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu mandado de prisão Para Putin.

“A China não tem responsabilidade de responsabilizar o Kremlin pelas atrocidades na Ucrânia e, em vez de condená-las, a Rússia fornecerá cobertura diplomática para que esses crimes continuem”, disse o principal diplomata de Washington.

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, encontra-se com o presidente chinês, Xi Jinping, em Moscou, em 21 de março de 2023.

“Qualquer pedido de cessar-fogo que não inclua a remoção das forças russas do território ucraniano estaria efetivamente apoiando a afirmação de uma vitória russa” porque “permitiria ao presidente Putin relaxar, redistribuir suas tropas e depois retomar a guerra”. um passo de cada vez. Muito para a vantagem da Rússia”, acrescentou.

Oleksiy Danilov, secretário ucraniano do Conselho Nacional de Defesa e Segurança da Ucrânia, disse no Twitter naquele dia que a “implementação bem-sucedida” do “plano de paz” chinês deve começar com a “rendição ou retirada” das forças russas do território ucraniano.

A visita de Xi a Moscou Viagem incrível para a Ucrânia O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida se reunirá com o presidente Volodymyr Zelensky na terça-feira, informou a emissora pública japonesa NHK.

Xi convidou o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, para visitar a China durante uma reunião na manhã de terça-feira, informou a TASS.

Enquanto isso, a OTAN disse estar ciente de que a Rússia pode ter buscado ajuda letal da China para reforçar a guerra de Moscou contra a Ucrânia.

O presidente chinês Xi Jinping, acompanhado pelo vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshenko, passa por uma guarda de honra durante uma cerimônia de boas-vindas no aeroporto de Vnukovo, em Moscou, em 20 de março de 2023.

“Não vimos nenhuma evidência de que a China forneceu armas perigosas à Rússia, mas vimos algumas indicações de que este foi um pedido da Rússia e é uma questão que está sendo considerada pelas autoridades chinesas em Pequim”, disse o secretário-geral da aliança. , Jens Stoltenberg, disse a repórteres em Bruxelas na terça-feira.

“A China não deve fornecer ajuda perigosa à Rússia. Isso seria apoiar uma guerra ilegal”, alertou Stoltenberg.