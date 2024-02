Chiefs, mundo da NFL perplexos com a decisão da prorrogação do 49ers no Super Bowl 58 – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers testaram a habilidade do quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, em momentos decisivos, e isso voltou para mordê-los na dolorosa derrota no Super Bowl LVII no domingo.

A decisão de São Francisco de pegar a bola depois de vencer o cara ou coroa na prorrogação confundiu o mundo geral da NFL, ao mesmo tempo que encorajou alguns jogadores do Chiefs.

“Sim, como jogador de defesa, acho que é um pouco desrespeitoso”, disse o linebacker do Chiefs, Nick Bolton, aos repórteres após a vitória de Kansas City por 25-22 no Super Bowl. Um minuto e meio. Então, as pernas estão um pouco cansadas. Sim, isso faz parte.

Embora a escolha de pegar a bola na segunda descida pareça a escolha certa e óbvia sob as novas regras dos playoffs da prorrogação da NFL, que dão a ambos os times uma chance justa de ter a bola, San Francisco foi contra o consenso geral.

Kyle Shanahan disse aos repórteres após a derrota que não se arrependia de sua decisão, dizendo que eles teriam preferido a “terceira” bola se os dois times se enfrentassem e marcassem.

A racionalização da defesa dos Chiefs por São Francisco foi comovente para Chris Jones.

“Eles são loucos, são loucos”, disse Jones após o jogo. “Porque as regras da prorrogação mudaram para que ambos os times recebam a bola, independentemente de quem marca. Então, em primeiro lugar, você quer deixar o outro time pegar a bola e eles têm que segurar os três e parar, então você sabe o que fazer. tem. Ou se você parar. E eles dão um soco. , então tudo que você precisa fazer é chutar três.

“… Acho que conversamos sobre isso quando fomos para o intervalo da TV e eles estavam no 25. Não importa o que fizéssemos, não podíamos deixá-los marcar. Se conseguíssemos mantê-los em três, o jogo estava ganho , e fomos capazes de fazer isso.”

A primeira tentativa dos 49ers na prorrogação foi coroada por um field goal de Jake Moody para assumir a vantagem de 22-19. Mas Mahomes só brilhou mais sob pressão, respondendo com um touchdown de 75 jardas que venceu o jogo para garantir campeonatos consecutivos para Kansas City.

Quando os 49ers decidiram pegar a bola para abrir o quarto extra, o wide receiver do Chiefs, Mecole Hartman, compartilhou o que estava passando por suas cabeças.

“Achei que a dispensa era a coisa certa a fazer, mas quando eles pegaram a bola, sabíamos o que tínhamos que fazer”, disse Hartman. “Foi uma espécie de coisa. Eles chutaram uma cesta e nós olhamos um para o outro e pensamos: vamos marcar. É hora de marcar e vamos vencer este jogo.

“Essa era a nossa intenção e deixamos por isso mesmo.”

Além dos jogadores que avaliam a decisão de São Francisco, muitos Analistas esportivos não perderam tempo Ele questionou Shanahan e os 49ers na manhã seguinte.

“Honestamente, gosto da bola em segundo lugar porque gosto de saber o que preciso”, disse Shannon Sharp, da ESPN, no “First Take” de segunda-feira. “E adivinhe? Se eu não conseguir na terceira descida, tenho que ir na quarta descida porque consigo a descida extra. Essa é a diferença. Kyle Shanahan, ele fez o field goal, mas se ele soubesse que precisava de um Para um touchdown, ele iria em frente. São as regras antigas. Não é assim. É a pós-temporada. Todo mundo vai ter posses. Então, marcar primeiro não importa.

“Estarei procrastinando porque quero saber o que Patrick Mahomes fez para ter a chance de igualar ou superar o que ele fez”.

Ao lado de Sharpe está Stephen A., da ESPN. Smith sentou-se e foi duramente criticado por sua escolha de palavras, chamando a decisão de San Francisco e a falta de conhecimento de seus jogadores sobre as novas regras de “uma difamação para toda a organização” e “embaraçosa”. e uma “negligência do dever”.

Mas Shanahan disse que não se arrepende da decisão da derrota e que pode levar algum tempo, mas espera que os 49ers possam se livrar da dolorosa derrota e voltar à busca pelos Sixers em 2024.

