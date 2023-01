Milhares se reúnem para protestos do ‘Dia da Invasão’ durante o feriado do Dia da Austrália

SYDNEY, 26 Jan (Reuters) – Milhares de australianos marcaram as comemorações do Dia Nacional do país nesta quinta-feira com manifestações em apoio aos povos indígenas, muitos deles descrevendo o aniversário do dia em que um navio da marinha britânica atracou no porto de Sydney como “dia da invasão”.

Em Sydney, a capital de Nova Gales do Sul – o estado mais populoso da Austrália – a mídia social mostrou uma grande multidão reunida para um comício do “Dia da Invasão” no distrito comercial central, onde alguns carregavam bandeiras aborígenes e uma cerimônia aborígine de fumar ocorreu.

Protestos semelhantes foram realizados em outras capitais de estados australianos, incluindo Adelaide, no sul da Austrália, onde cerca de 2.000 pessoas compareceram, de acordo com a Australian Broadcasting Corporation.

Falando em uma cerimônia de hasteamento da bandeira e cidadania na capital da Austrália, Canberra, o primeiro-ministro Anthony Albanese homenageou o povo indígena do país, que ocupa a terra há pelo menos 65.000 anos.

“Todos nós reconheceremos o privilégio único de compartilhar este continente com a mais antiga cultura contínua do mundo”, disse Albanese.

Embora tenha sido um “dia difícil” para os indígenas australianos, não havia planos de mudar a data do feriado, disse ele.

A pesquisa anual da empresa de pesquisa de mercado Roy Morgan divulgada esta semana descobriu que quase dois terços dos australianos disseram que 26 de janeiro deveria ser considerado o “Dia da Austrália”, inalterado em relação ao ano anterior. O resto acredita que é o “Dia da Invasão”.

Em meio ao debate, algumas empresas adotaram flexibilidade em relação à observância de feriados. Maior empresa de telecomunicações da Austrália, Telstra Corp Ltd (TLS.AX)Este ano, deu a seus funcionários a opção de trabalhar em 26 de janeiro e tirar outro dia de folga.

Muitos dos cerca de 880.000 aborígines da Austrália, de uma população de 25 milhões, ficam atrás de outros em indicadores econômicos e sociais que o governo chama de “Desigualdade arraigada“.

O feriado deste ano ocorre quando o governo trabalhista de centro-esquerda de Albanese planeja realizar um referendo para reconhecer os povos indígenas na constituição e consultá-los sobre as decisões que afetam suas vidas.

Com a voz indígena emergindo como uma questão política federal chave, o governo planeja apresentar uma legislação em março para estabelecer um referendo ainda este ano.

A constituição, que entrou em vigor em janeiro de 1901 e não pode ser alterada sem referendo, não se refere aos povos indígenas do país.

Abbie George, um dos manifestantes em Sydney, disse que não foi um dia feliz para todos os australianos, principalmente os aborígines.

“Ninguém tem o direito de celebrar o genocídio”, disse ele.

Outra manifestante, Vivian Makjan, disse que a manifestação anti-Dia Nacional foi um ato de apoio aos povos indígenas.

“Acho importante que apareçamos, lamentamos e nos solidarizemos com eles”, disse ele.

Reportagem de Sam McKeith e Cordelia Hsu; Edição por Kenneth Maxwell e Raju Gopalakrishnan

