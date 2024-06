Simone Biles é uma chave para a equipe olímpica dos EUA, mas quem mais se juntará a ela?

Simone Biles está preparada para fazer sua terceira equipe olímpica nas seletivas da equipe olímpica dos EUA, em Minneapolis, neste fim de semana. O evento é uma formalidade para o GOAT, mas quem são as demais ginastas dos Jogos de Paris 2024?

Com a seleção masculina nomeada no sábado e a seleção feminina no domingo, aqui está tudo o que você precisa saber sobre as seletivas olímpicas e as estrelas da ginástica da equipe dos EUA.

Como é selecionada a equipe de ginástica olímpica?

A finalista geral após dois dias de competição nas seletivas ganha uma vaga automática na equipe olímpica feminina de cinco membros. As outras quatro mulheres que competirão em Paris serão determinadas por um comitê de seleção, que utilizará os resultados das provas e competições anteriores para finalizar a equipe.

Quatro suplentes olímpicos serão nomeados em Minneapolis, dois dos quais viajarão a Paris para treinar com a equipe.

A montagem da seleção americana gira principalmente em torno das finais por equipes, onde a equipe conquista a medalha de ouro. Três ginastas competem em cada aparelho e todas as três pontuações são contabilizadas.

Escolher as ginastas que podem maximizar a pontuação da equipe dos EUA em um formato de contagem de três em três é como montar um quebra-cabeça. Escolher uma equipe nem sempre é tão fácil quanto escolher as cinco melhores ginastas do geral nas provas.

Se os cinco primeiros colocados no individual geral forem os melhores pontuadores no salto e no solo, por exemplo, e fracos nas barras assimétricas e na trave, levando as cinco melhores ginastas para Paris, a equipe dos EUA sofrerá nessas provas. Para aumentar a pontuação da equipe, a comissão de seleção pode escolher um atleta que tenha resultado inferior no individual geral, mas tenha a maior pontuação do país nas barras e na trave.

Do lado masculino, equipes de cinco pessoas competem em seis instrumentos. Ganhar uma vaga automática é difícil, exigindo que a ginasta termine em primeiro lugar no geral e fique entre os três primeiros em pelo menos três provas. Nenhum ginasta masculino conseguiu esse feito no Campeonato dos EUA em Fort Worth.

Quem está concorrendo à seleção olímpica?

20 homens e 16 mulheres competirão por vagas olímpicas neste fim de semana. Os principais candidatos do lado masculino incluem o campeão nacional geral Brady Malone, o medalhista mundial de bronze Fred Richard, Koi Young, Yul Moldar, Asher Hong, Donal Wittenberg e Shane Viscus.

Os americanos, que conquistaram a prata no campeonato mundial do ano passado, estão em busca da primeira medalha olímpica desde 2008.

Das 15 ginastas que competem nas seletivas, apenas 11 estão atualmente em conversa para integrar a equipe olímpica de Paris.

Skye Blakely, uma jovem de 19 anos do Texas, liderava a equipe de Paris antes dessas provas, mas sofreu uma lesão no tendão de Aquiles no final da temporada durante o treino de quarta-feira. Ela foi membro das equipes vencedoras da medalha de ouro nos campeonatos mundiais de 2022 e 2023 e recentemente terminou em segundo lugar no individual geral, atrás de Biles, nos campeonatos dos EUA.

Aqueles que estão na vanguarda

Simone Biles

Salvo ferimentos graves ou outras calamidades imprevistas, Biles segue para Paris. Ele é campeão mundial geral e 37 vezes medalhista mundial e olímpico. Sua habilidade em pontuação excede a de qualquer ginasta do mundo e ela é uma das favoritas para ganhar medalhas de ouro olímpicas em eventos gerais, salto e solo. Para Biles, as provas são uma questão de preparação mental para que ela possa simular a pressão de uma competição olímpica antes de Paris.

Shilize Jones

Antes do campeonato dos EUA, há algumas semanas, muitos teriam considerado o seis vezes medalhista mundial um bloqueio para a equipe de Paris. No entanto, o status de Jones permanece um ponto de interrogação, já que ele abandona o campeonato enquanto recupera de uma lesão no ombro. No Clássico de maio, ela se solidificou como a ginasta geral mais forte do país, atrás de Biles, ficando em segundo lugar no geral e vencendo as barras assimétricas. Se ele tiver um desempenho próximo desse nível em Minneapolis, Jones provavelmente fará sua primeira equipe olímpica desde que foi eliminado em 2021.

Ensolarado Lee

Lee, atual campeão olímpico geral, não foi tão forte em todas as quatro provas como em Tóquio no ano passado, após lutar contra uma doença renal. No entanto, suas chances em Paris ainda são promissoras devido ao seu potencial de medalhas na trave e nas barras irregulares.

Nos dois dias do Campeonato dos EUA, Lee realizou rotinas espetaculares na trave, consolidando sua habilidade como um trunfo que os EUA certamente usarão no evento nas finais por equipes. Lee espera aumentar sua pontuação geral para provar que ela pode ser confiável em todos os quatro eventos, mas suas barras e trave serão suficientes para que o comitê de seleção a escolha.

Competidores principais

Jordânia Chiles

Chiles realizou seus sonhos olímpicos ao ganhar a medalha de prata na prova por equipes nos Jogos de Tóquio em 2021. Assim como algumas outras ginastas da categoria, Chiles é uma competidora versátil muito equilibrada, mas não um evento de destaque. Se entrar para a equipe, é improvável que ganhe uma medalha individual nas Olimpíadas, mas pode provar nas provas que pode contar com ele para cobrir qualquer instrumento na competição por equipes.

Se Biles, Jones, Blakely e Lee entrarem no time, Chiles poderá terminar em quinto lugar no time, com uma pontuação forte nos exercícios de solo e uma finalização alta no geral nos dois dias de competição.

Jade Carey

O atual campeão olímpico e em boa forma Carey ajudará a equipe de várias maneiras. Ela é forte nos exercícios de solo e tem potencial para uma medalha no salto. Gary é um mestre em atingir o pico na hora certa e publicou o Amanar Vault in Practice. Ele ainda está em busca de sua segunda equipe olímpica.

Kayla Di Cello

Depois de ser nomeado suplente para as Olimpíadas de Tóquio em 2021, DiCello está de volta ao sonho olímpico. Depois de um ano competindo na ginástica da NCAA pela Universidade da Flórida, ela voltou ao seu clube de elite e treinou em Paris. Essa decisão parece ter valido a pena para DiCello, que conquistou o bronze no campeonato e tinha “olímpico” escrito em toda parte. Ela às vezes luta com consistência, mas se atingir 8/8 rotinas neste fim de semana, este pode ser o ano de DiCello.

Leanne Wong

Depois de um desempenho decepcionante no campeonato, Wong parecia estar no caminho certo para retornar à ação como suplente olímpico. No treino em Minneapolis na quarta-feira, ele apresentou o salto de Cheng, interrompendo essa narrativa. O aumento da dificuldade de Wong pode compensar se ela competir com sucesso, mas as melhorias de última hora nem sempre compensam o risco.

Sua ginástica tem sido inspiradora e, tendo conquistado o ouro na prova por equipes nos dois últimos Campeonatos Mundiais e a prata no individual geral no Campeonato Mundial de 2021, o quadriciclo espera retornar à sua forma anterior de consistência.

Potenciais cavalos negros

Jocelyn Roberson

Roberson treina com Biles no World Champions Center. Ele foi uma estrela em 2023 e chegou à seleção mundial no outono passado, embora tenha se lesionado pouco antes da final por equipes. Ela é uma “ginasta poderosa” cujas melhores provas são solo e salto, mas atualmente é superada por ginastas de força semelhante.

Somente Lincoln

Assim como Jones, Lincoln está voltando de uma lesão e teve que entrar com um pedido para competir nas provas. Ela está aqui principalmente para um evento, o exercício de solo, que atualmente é o mais fraco da América. É muito provável que Lincoln termine entre os 3 primeiros no evento nas provas, mas infelizmente não é um ginasta versátil.

A plataforma de Lincoln aumentaria o potencial de pontuação da equipe dos EUA nas finais por equipe, mas o comitê de seleção pode decidir que trazer uma ginasta que não consiga colocar pontuações utilizáveis ​​nas barras e na trave se outro membro da equipe cair é muito arriscado.

Hesley Rivera

Antes dos campeonatos, a seleção olímpica contava com poucos veteranos do primeiro ano. Depois de um surpreendente sexto lugar, ele se viu envolvido na conversa pela equipe de Paris. Ela não tem experiência internacional e seus melhores eventos são semelhantes aos de Lee, então ela será relegada a uma posição alternativa neste momento. No entanto, se os principais candidatos lutam com consistência, Rivera pode ser uma escolha curinga para a equipe.

Diana Sumanasekara

Bheem Rani e Sumanasekara, outra parceira de treino do GOAT, foi uma das poucas ginastas a realizar todas as rotinas nos campeonatos. Chegar ao time de Paris pode ser um tiro no escuro para ela, mas ela pode ocupar um lugar alternativo. O futuro é brilhante para o jovem de 16 anos, que deverá ter a chance de disputar as Olimpíadas em casa até LA 2028.