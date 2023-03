Kiev afirma que mísseis russos foram destruídos

Uma explosão “misteriosa” na Crimeia ocupada destruiu vários mísseis de cruzeiro russos transportados por ferrovias que podem ter sido preparados para destruir cidades ucranianas, disse o Ministério da Defesa ucraniano.

Anton Gerashchenko, Assessor do Ministro de Assuntos Internos, postou o video Surto nas redes sociais, na cidade de Zhankoy, no norte da Crimeia. A Ucrânia apontou a responsabilidade; A porta-voz militar Natalia Humenyuk descreveu o ataque como um sinal para a Rússia se retirar da península do Mar Negro que tomou da Ucrânia à força em 2014.

“Neste momento, o caminho a seguir está claro – eles (forças russas) já devem partir de trem”, disse ele na televisão ucraniana na terça-feira.

A Rússia lança mísseis de cruzeiro com alcance de 1.600 milhas ou mais de navios de sua frota no Mar Negro. Ministro da defesa Relatório Ele disse que o bombardeio “continua o processo de militarização e preparação da Rússia para a ocupação da península ucraniana da Crimeia”.

A mídia estatal russa não mencionou os mísseis, mas um homem de 33 anos foi ferido por um drone que caiu sobre Zhankoy. O prefeito Igor Ivin disse que vários drones foram relatados e o ataque danificou linhas de energia, uma casa, uma loja e um prédio de faculdade.

Desenvolvimentos:

►

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a aliança não tinha evidências de que a China estava fornecendo armas à Rússia, mas as autoridades estavam cientes de que a Rússia havia procurado equipamento militar de Pequim, informou uma agência de notícias alemã. Relatórios da Deutsche Welle.

►A Ucrânia recebeu US$ 1,6 bilhão adicional do pacote de ajuda de US$ 18 bilhões da UE. A presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, anunciou. “Nosso apoio ajuda a Ucrânia a operar enquanto se defende”, disse ele. “Juntos estamos escrevendo o futuro europeu da Ucrânia.”

►30.000 toneladas de trigo chegaram ao Quênia como parte do programa humanitário da Ucrânia. “Apesar da agressão russa, não abandonaremos nossa contribuição para superar os desafios globais”, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. ele tuitou isso.

O Pentágono planeja entregar rapidamente os tanques Abrams

O Pentágono está acelerando a entrega de tanques Abrams para a Ucrânia com o objetivo de transportar 70 toneladas de veículos para a zona de guerra em oito a 10 meses, disseram autoridades americanas à Associated Press. O plano original era enviar o Ukraine 31 no novo M1A2 Abrams, que poderia levar um ou dois anos para ser construído e enviado. Mas as autoridades disseram que foi tomada a decisão de enviar a versão mais antiga do M1A1, que poderia ser retirada de estoques militares e seria mais fácil para as forças ucranianas aprenderem a usar e manter. Os funcionários falaram sob condição de anonimato na terça-feira porque o plano ainda não foi anunciado publicamente. No entanto, os tanques não chegarão para a ofensiva de primavera da Ucrânia, que deve começar no próximo mês.

A ofensiva de primavera da Rússia na Ucrânia está “chegando ao auge” e as forças do Kremlin estão intensificando os esforços para consolidar ganhos modestos obtidos nas últimas semanas antes de perder o esforço, disse um centro de estudos com sede em Washington. O Instituto de Estudos de Guerra diz em seu relatório Avaliação mais recente As forças russas obtiveram alguns ganhos dentro e ao redor da cidade brutalmente contestada de Baghmut, no leste da Ucrânia, e intensificaram os combates nas proximidades de Avdiyivka.

A avaliação diz que os avanços russos podem levar a Ucrânia a se retirar de Pakmut ou Avdiyvka, mas diz que uma retirada é improvável.

“Este aumento do ritmo das operações russas na área de Avdiivka levou a pesadas perdas e pode ser uma tentativa equivocada de separar as forças ucranianas do resto da frente”, disse a avaliação, acrescentando que é improvável que as forças russas estejam presentes. Este aumento de velocidade pode ser sustentado.

Milhares de criminosos russos que lutaram com mercenários do Grupo Wagner serão perdoados e libertados nas próximas semanas. O recrutamento de presidiários de Wagner atinge o pico no outono de 2022, e os presidiários recebem reduções em suas sentenças seis meses depois. O Ministério da Defesa britânico disse. Embora cerca de metade dos prisioneiros recrutados possam ter sido mortos ou feridos, as evidências sugerem que a Rússia está “cumprindo sua promessa” de libertar os sobreviventes, disse o ministério em sua avaliação mais recente da guerra.

Na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, particularmente na cidade atingida de Bagmut, os mercenários de Wagner lideravam a força russa. A região foi palco de algumas das batalhas mais brutais da guerra nos últimos meses.

“Com Wagner agora proibido de recrutar mais presos, esse êxodo vai exacerbar seus problemas de pessoal”, afirma a avaliação. “O súbito afluxo de criminosos muitas vezes violentos com experiências de guerra recentes e muitas vezes traumáticas representará um desafio significativo para a sociedade russa durante a guerra”, acrescentou.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, chegou a Kiev na terça-feira para uma visita surpresa, a última de um grupo de sete líderes a visitar a Ucrânia desde a invasão russa há 13 meses. Imagens exibidas na televisão japonesa mostraram Kishida descendo a plataforma de uma estação de trem enquanto era escoltado pelo que pareciam ser autoridades ucranianas. Kishida chegou horas depois que o presidente chinês, Xi Jinping, desembarcou em Moscou para conversar com o presidente russo, Vladimir Putin. Embaixador dos EUA no Japão Rahm Emanuel Reportado Enquanto Xi diz que “está ao lado de um criminoso de guerra”, Kishida defende a liberdade.

“O primeiro-ministro Fumio Kishida está fazendo uma visita histórica à Ucrânia para proteger o povo ucraniano e promover os valores universais consagrados na Carta da ONU”, disse Emanuel.

Contribuição de: Associated Press