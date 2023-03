As ações japonesas subiram quase 2%, liderando os ganhos na Ásia antes da decisão do banco central sobre a taxa básica

58 minutos atrás

Os preços do ouro têm mais espaço para subir à medida que os bancos globais lutam e os investidores aguardam a decisão da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA, podendo chegar a US$ 2.600 a onça.

Os preços do metal ultrapassaram os US$ 2.000 na segunda-feira, o nível mais alto desde março de 2022. Ele atingiu o recorde histórico de US$ 2.075 em agosto de 2020, mostram os dados da Refinitiv.

“Com novas quedas no dólar americano e nos rendimentos dos títulos, a perspectiva do Fed sobre aumentos de taxas pode desencadear outra alta no preço do ouro”, disse Tina Deng, analista de mercado da CMC, que vê os preços do ouro subindo entre US$ 2.500 e US$ 2.600 a onça, à CNBC. .