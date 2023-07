As ações de Hong Kong caíram 2%, arrastadas por propriedades e tecnologia; Os mercados asiáticos foram mistos

13 horas atrás

Começam a surgir detalhes sobre o reequilíbrio do Nasdaq 100 que entrará em vigor em 24 de julho.

De acordo com o Goldman Sachs, Nvidia e Microsoft são as ações que terão as maiores variações de queda como parte da reestruturação, e a Apple será a maior ação do grupo, mas com um peso menor do que atualmente.

Leia mais sobre as mudanças no índice e o possível impacto nas ações no CNBC Pro.

