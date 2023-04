Um especialista em política da China considera os comentários de Macron ‘relevantes’: NPR

Alterar o título JACQUES WITT/POOL/AFP via Getty Images JACQUES WITT/POOL/AFP via Getty Images

O presidente francês Emmanuel Macron causou ondas de choque em ambos os lados do Atlântico quando questionou a lealdade da Europa aos Estados Unidos.

Macron falou aos repórteres Europa política e jornal francês ecos, Ele diz que o “maior perigo” que a Europa enfrenta é “ser pego em crises que não são nossas, que a impedem de construir sua autonomia estratégica”, especialmente quando se trata das crescentes tensões dos EUA com a China sobre Taiwan. na entrevistaEle sugeriu que a “pior coisa” seria “seguir nossa sugestão da agenda dos EUA e da reação exagerada da China”.

Autoridades eleitas nos Estados Unidos e na Europa criticaram os comentários de Macron, que foram divulgados na sexta-feira antes de a China iniciar exercícios militares em torno de Taiwan em resposta à visita do presidente taiwanês aos Estados Unidos na semana passada.

A Associação Parlamentar da China (IPAC) disse Relatório Dchapéu Os comentários de Macron foram “grosseiramente fora de sintonia” com um sentimento em toda a liderança europeia: “Você não fala pela Europa”, disse.

Noah Parkin, consultor sênior da prática na China no provedor de pesquisa Rhodium Group, chamou os comentários de Macron de “relevantes” do ponto de vista dos EUA em uma conversa com Michael Martin. Edição matinal da NPR.

“Não acho que as mensagens de Macron reflitam necessariamente o consenso europeu sobre a China”, disse ele.

Esta entrevista foi levemente editada para maior duração e clareza.

Destaques da entrevista

Os comentários de Macron são preocupantes

Qualquer um que tenha visto a viagem, acho que as interações de Macron com Xi Jinping e as mensagens que ele enviou em muitas entrevistas são da perspectiva da América. Mas acho que devemos lembrar que a França é apenas um dos 27 países da UE e muitos outros países pensam de maneira diferente..

Crítica europeia aos comentários de Macron

Não acho que você verá líderes europeus condenando ou criticando publicamente Macron. Por exemplo, vimos muitos altos funcionários alemães criticarem Macron. [but] Teremos que ver como isso se desenrola. Acho que teremos discussões sérias nos próximos meses na UE sobre a política para a China.

Sobre o apelo de Macron por mais autonomia estratégica

A França há muito promove essa ideia de autonomia estratégica e começou para valer durante o governo Trump. Os Estados Unidos estavam preocupados com a China tomando decisões contundentes na Europa.

Sobre as relações entre os Estados Unidos e a França

Olhando para a controvérsia sobre o AUKUS, o tratado de submarinos nucleares entre os EUA, o Reino Unido e a Austrália, acho que a França e os EUA ganharam. A Europa e os Estados Unidos ultrapassaram a caótica retirada do Afeganistão. Então, minha sensação é que certamente é relevante, mas é algo que a Europa e a América podem alcançar.

John Johnson e Miranda Kennedy editaram esta história para o digital.