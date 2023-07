Concorrente do Meta no Instagram usa o Twitter com o aplicativo Threads

Comente esta história Comente

Enquanto o Twitter anunciou novas regras infames que estabelecem limites diários para o número de tweets que os usuários podem ler em um dia, o Instagram provocou um aplicativo alternativo, Threads, a ser revelado na quinta-feira. Faturando-se como “aplicativo de conversação baseado em texto do Instagram”, uma nova plataforma de propriedade da Meta apareceu na App Store da Apple. Site de contagem regressiva simples, como o próprio nome sugere.

Os tópicos parecem compartilhar muitas semelhanças funcionais com o Twitter. De acordo com isso Perfil da App Store, que promete aos usuários a capacidade de “compartilhar sua visão” por meio de postagens baseadas em texto ou imagem chamadas “threads”. Muitos recursos do aplicativo parecem estar intimamente integrados ao Instagram, De acordo com as capturas de tela de visualizaçãoEle oferece aos usuários a opção de fazer login com o identificador do Instagram, manter o nome de usuário e seguir as mesmas contas.

“Siga o que você ama e conecte-se diretamente com seus criadores favoritos e outros que amam as mesmas coisas”, disse a listagem da Threads App Store. Ele também prometeu aos usuários a capacidade de “construir seguidores leais” e “compartilhar suas ideias, opiniões e criatividade com o mundo”.

Em um e-mail na terça-feira, a Meta se recusou a fornecer mais informações sobre o aplicativo. Mas no início deste ano, a Meta disse que estava explorando a criação de uma rede de mídia social baseada em texto única, onde “criadores e figuras públicas podem compartilhar atualizações oportunas sobre seus interesses”.

Meta prevê uma nova rede social à medida que o modelo descentralizado ganha força

O lançamento do Threads segue anúncios no fim de semana de que Elon Musk, que comprou o Twitter em outubro, restringiu a funcionalidade do aplicativo para muitos usuários. Na semana passada, ele anunciou que o site limitaria temporariamente o número de tweets Os usuários podem ler por dia, e o site emitiu uma “medida de emergência temporária” que impede que usuários que não estejam logados visualizem tweets no navegador do site. Ele disse que programas de computador de terceiros devem ser impedidos de se conectar ao site para obter dados. dizer: “Estamos roubando tantos dados que isso degrada o serviço de usuários normais!” READ Caminho do Prêmio Tony ainda indeciso após reunião do comitê hoje - prazo

na segunda-feira, Twitter anunciado Outra mudança: o acesso à sua plataforma TweetDeck – que oferece aos usuários uma interface avançada para visualizar vários tweets de uma só vez – em breve será limitado a usuários pagantes.

A elonização de Mark Zuckerberg: como o CEO da Meta joga bem

Meta também lutou com seus próprios problemas nos últimos meses. O lançamento planejado de Threads para quinta-feira ocorre quando a empresa embarca em um grande esforço de redução de tamanho, incluindo a eliminação de 21.000 funções e equipes que lidam com moderação de conteúdo, políticas e questões regulatórias. Como outras empresas de tecnologia, a Meta está enfrentando uma desaceleração em todo o setor – e o aumento da concorrência do TikTok.

Segunda à noite, Kasturi respondeu Para um tweet sobre o lançamento dos tópicos da Meta, “Obrigado, eles são muito inteligentes”. Ele também respondeu pendência registros De acordo com seu perfil na App Store, destacou uma longa lista de dados pessoais que os usuários devem fornecer acesso ao Instagram para usar o aplicativo.

A guerra de negócios da Meta e do Twitter pelos usuários foi ecoada por uma rivalidade pessoal cada vez mais pública entre os dois que estão no comando. No mês passado, o CEO da Metta, Mark Zuckerberg, aceitou o desafio de Musk de competir em uma luta em uma arena de Las Vegas após notícias sobre o rival de Metta no Twitter. Não está claro se a luta relatada – enquanto Zuckerberg tenta se tornar mais relevante para a elite da tecnologia – realmente acontecerá.

A decisão da Meta de lançar o Threads vai contra outras empresas que tentam atrair usuários para longe do Twitter por meio de redes sociais alternativas. READ 'Posso sentir o gosto do ar': fumaça de incêndio florestal canadense espalha névoa perigosa em casa e nos EUA

Fundado há sete anos, o modelo descentralizado de código aberto do Mastodon viu um grande fluxo de novos usuários logo depois que Musk adquiriu o Twitter. O Bluesky, também rodando em um sistema descentralizado, foi lançado pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, e está em fase beta. Ao contrário do Twitter, o site diz que quer dar aos usuários mais controle sobre seu feed, permitindo que escolham entre diferentes algoritmos de recomendação para melhorar sua experiência.

A Meta não é estranha ao apresentar suas próprias versões de inovações lançadas por aplicativos rivais – muitas vezes com sucesso. Em 2016, o Instagram copiou o recurso de foto que desaparece do Snapchat e introduziu o Stories, Uma oferta tornou-se parte integrante da experiência do usuário. Quatro anos depois, o Instagram lançou o Reels, permitindo aos usuários criar e compartilhar vídeos verticais curtos semelhantes ao TikTok.

Naomi Nix contribuiu para este relatório.