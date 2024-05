Permira está fechando o capital da Squarespace em um acordo de US$ 6,9 bilhões

Construtor de sites Espaço quadrado Há Tornando-se privado O acordo totalmente em dinheiro avalia a empresa em US$ 6,6 bilhões por ação, ou uma avaliação empresarial de US$ 6,9 bilhões. A empresa adquirente é uma empresa de private equity sediada no Reino Unido Permira.

Fundada em 2004 pelo CEO Antonio Casalena, o Squarespace é mais conhecido por sua plataforma sem código projetada para ajudar PMEs e freelancers a criar sites, blogs e lojas online. Inclui modelos personalizáveis ​​e uma interface “o que você vê é o que você obtém” (WYSIWYG) que os usuários podem configurar arrastando e soltando diferentes elementos.

A Squarespace entrou com pedido de abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) logo após levantar US$ 300 milhões em uma avaliação de US$ 10 bilhões em 2021, e atingiu uma avaliação máxima de US$ 8 bilhões em meados de 2021. Nos meses seguintes, a avaliação da empresa despencou, caindo para 2 mil milhões de dólares em 2022 – mas este ano a ação atingiu o seu pico mais alto desde o final de 2021, ultrapassando a marca dos 5 mil milhões de dólares. Com base em fortes ganhos.

Como parte de sua oferta, a Permira disse que pagará aos acionistas da Squarespace US$ 44,00 por ação, representando um prêmio de 29% sobre o preço médio de negociação de 90 dias e um prêmio de 15% sobre o preço de fechamento de sexta-feira (10 de maio de 2024).

Uma das maiores esperanças de alguém que liderou a empresa de um serviço de hospedagem de blogs a um negócio de bilhões de dólares enquanto ainda estava na faculdade é que Casalena continue como CEO e presidente do conselho e continue a ser “uma das grandes empresas”. Parceiros do Squarespace pós-aquisição.

Privado

Tem havido uma agitação no espaço de private equity ultimamente: Thoma Bravo comprou a empresa de segurança cibernética DarkTrace em um negócio de US$ 5 bilhões, seguido por um acordo semelhante para comprar a empresa de software de gerenciamento de eventos críticos Everbridge por US$ 1,8 bilhão. Vista Equity também se manteve. anunciou planos para adquirir a plataforma de otimização de receita Modelo N por US$ 1,25 bilhão por mês, enquanto a subsidiária da EQT, EQT Private Capital Asia, adquiriu a empresa de software de gerenciamento de identidade e API WSO2 por mais de US$ 600 milhões.

A Permira, por sua vez, esteve envolvida em algumas megaaquisições nos últimos anos, incluindo seu acordo de capitalização de 2022 com a Hellman & Friedman, que a levou a comprar a Zendesk por US$ 10,2 bilhões e a empresa de segurança de e-mail Mimecast por US$ 5,8 bilhões. Um ano atrás.

Há duas semanas, a Permira comprou uma participação majoritária na empresa de segurança cibernética BioCatch, com sede em Tel Aviv, que usa IA e aprendizado de máquina para ajudar os bancos a monitorar o comportamento online dos clientes.

Squarespace, um construtor de sites voltado para o consumidor, está muito longe das aquisições anteriores da Permira. Mas é uma proposta atraente para uma empresa de private equity que muitas vezes procura um negócio sólido com desempenho insatisfatório. No ano passado, o Squarespace ultrapassou US$ 1 bilhão em receita em um único ano pela primeira vez, e contando Investimentos em IA generativa (GenAI) é um dos motivos pelos quais a Permira está de plantão para ajudar as empresas a criar conteúdo da web e campanhas de e-mail.

“O ecossistema Squarespace oferece uma ampla oferta para pequenas e médias empresas – desde a geração de demanda até soluções de pagamento poderosas, todas perfeitamente interligadas com GenAI intuitivo”, disse Andrew Young, parceiro da Permira, em um comunicado. “Compartilhamos a visão de Anthony e da equipe de investir ainda mais nessas ferramentas para ajudar os clientes a crescer.”