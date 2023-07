Previsão de New Hampshire para 4 de julho: chuva e tempestades

Um trecho irregular de chuva e tempestades continua durante o feriado de 4 de julho. Chuvas durante a noite foram constantes nas primeiras horas da manhã antes de diminuir por volta das 9 ou 10 da manhã de segunda-feira.>> Radar interativo | TRAFFIC TRACKER Nuvens e alguns aguaceiros esparsos esta noite com possibilidade de aguaceiros e trovoadas à tarde (especialmente norte e oeste) e aguaceiros durante a noite. Os aguaceiros vão mudar para o sul no início da manhã de terça-feira.>> AVISOS METEOROLÓGICOS O 4 de julho deve ter alguns horários mais secos, mas enfrentamos o risco de trovoadas à tarde novamente, especialmente depois das 14h ou 15h. Ventos fracos e humidade nos anos 80. Ficará mais claro e quente na quarta e quinta-feira, com algumas cidades chegando a 90 graus. Esteja alerta meteorológico! Baixe o aplicativo WMUR para dispositivos Apple ou Android e ative as notificações push. Você pode optar por receber alertas meteorológicos com base em sua localização geográfica e/ou até três códigos postais. Além disso, você pode ser notificado quando a chuva atingir sua área. Siga a equipe do Storm Watch 9 nas mídias sociais: Mike Haddad: Facebook | TwitterKevin Skarupa: Facebook | Twitter Hayley LaPoint: Facebook | Twitter Jacqueline Thomas: Facebook | Twitter Matt Hoenig: Facebook | Twitter

Um trecho irregular de chuva e tempestades continua durante o feriado de 4 de julho. A chuva foi constante durante a noite nas primeiras horas da manhã, antes de diminuir por volta das 9 ou 10 da manhã de segunda-feira. >> Radar interativo | Supervisor de Tráfego Nublado esta noite com alguns aguaceiros esparsos e trovoadas à tarde (especialmente norte e oeste) e possibilidade de aguaceiros durante a noite. As áreas do sul receberão chuva desde o início da manhã desta terça-feira. READ O que saber antes do julgamento da Fox News e Dominion >> Avisos meteorológicos O 4 de julho deve ter alguns horários mais secos, mas voltamos a enfrentar o risco de trovoadas à tarde, principalmente a partir das 14h ou 15h com vento fraco e máximas na casa dos 80. Ele ficará mais claro e quente na quarta e quinta-feira, com algumas cidades chegando a 90 graus. Esteja alerta meteorológico! Baixe o aplicativo WMUR Maçã Ou Android Habilite dispositivos e notificações push. Você pode optar por receber alertas meteorológicos com base em sua localização geográfica e/ou até três códigos postais. Além disso, você pode divulgar quando a precipitação estiver chegando à sua área. Siga a equipe do Storm Watch 9 nas redes sociais: