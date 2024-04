Quatro coisas notáveis ​​sobre o surto do ciclone nas planícies

Depois de quatro dias terríveis e destrutivos, uma série de fortes tempestades e tornados estão parando nas Grandes Planícies americanas. Tempestades eclodiram na quinta-feira, seguidas por tornados de alta velocidade na sexta e no sábado. Fortes tempestades atingiram Texas, Oklahoma e Arkansas no domingo. Twisters que atingiram o leste de Nebraska e Iowa na sexta-feira mataram uma pessoa e pelo menos quatro morreram em Oklahoma na noite de sábado. As duas explosões demoliram bairros e mudaram comunidades para sempre.

Enquanto isso, espera-se tempo mais severo após o feriado de segunda-feira. Fortes tempestades são possíveis do norte do Texas ao sul de Minnesota terça-feira E Quarta-feira.

Vamos detalhar o que foi mais notável no surto de quinta a domingo:

Mais de 140 ciclones foram reportados em quatro dias

Sabemos que mais de 100 tornados atingiram os estados centrais entre quinta e domingo, mas a maioria ocorreu na sexta e no sábado.

Apenas 10 tornados – a maioria breves “paisagens” que se desenvolvem de maneira diferente dos tornados típicos – ocorreram na quinta-feira, principalmente entre o leste do Colorado e o centro de Oklahoma. Mas sexta-feira testemunhou 88 tornados – a maioria no leste de Nebraska e no sudoeste de Iowa, com mais 42 no sábado, principalmente em Oklahoma. Dois tornados atingiram Oklahoma e Arkansas no domingo.

Essas contagens de tornados são preliminares porque as pesquisas de tempestades ainda estão em andamento e levará alguns dias para que os escritórios do Serviço Meteorológico Nacional determinem os números finais. (Às vezes, os twisters são contados duas vezes, portanto os totais iniciais relatados são superestimados.)

Pelo menos três tornados atingiram intensidade EF3 ou superior

Os tornados são classificados na escala Enhanced Fujita (EF) de 0 a 5. Serão necessários mais dois ou três dias para que o serviço meteorológico finalize as estimativas da EF e determine o comprimento e a largura da pista.

No entanto, a agência já confirmou que pelo menos três tornados atingiram EF3 ou maior força:

Tornados adicionais no centro-sul de Oklahoma podem estar na faixa EF3 a EF4, dependendo de quão alto o radar indica que os destroços foram levantados.

Um surto de tornado seguiu-se a fortes tempestades em Oklahoma em 27 de abril, causando danos generalizados. (Vídeo: AP)

Além disso, o tornado de Harlan, Iowa – este também foi destruído Todos Matou um homem lá – ventos de 350 km/h vindos do solo. Baseado nisso Dados de radar Doppler móvel foram coletados Pelo Grupo de Pesquisa Doppler on Wheels. Esses ventos são equivalentes aos esperados de um tornado EF5. No entanto, o tornado não receberia a classificação EF5 porque os ventos medidos pelo radar não estavam ao nível do solo. Além disso, a escala EF é uma escala de danos – não uma escala de vento. Os especialistas que examinam os danos devem encontrar evidências da destruição do EF5 – que ocorre em menos de um décimo por cento de todos os tornados. READ Chefe de Justiça Roberts desconfiado da inteligência artificial nos tribunais: NPR

Semi-caminhões foram destruídos

No meio da erupção, são comuns incidentes de caminhões sendo levados ou levados pelos ventos do furacão.

Havia um semi-caminhão Jogado na estrada Seward e David City, Neb. Nesse meio tempo, ventos fortes sopram no lado oeste de um ciclone. Um caçador de tempestades que navega em direção a um furacão Ele escapou por pouco da morte e sucumbiu no último minuto Para evitar que o caminhão vire de cabeça para baixo e caia, ele é empurrado pelo caminhão para um aterro.

Na estrada entre Seward e David City, Nebraska, observe como um semivórtice varre – brevemente invisível – atravessa a estrada. Funil de condensação ou não, procure abrigo durante os avisos. Num dia como hoje, isso pode salvar a sua vida. @MyRadarWX pic.twitter.com/60GRTW45pw -Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) 27 de abril de 2024

(Eu estava cerca de 45 metros ao sul e vi tudo se desenrolar. Assista ao vídeo acima.)

Um semirreboque caiu do céu na Interstate 35 em Marietta, Oklahoma, na noite de sábado.

Em comparação com surtos anteriores que produziram mais de 100 tornados, o número de mortos de cinco tornados, embora trágico, foi relativamente baixo.

Parte do motivo? Boas previsões para que as pessoas estivessem avisadas e preparadas.

O Centro de Previsão de Tempestades do Serviço Meteorológico está destacando o potencial de tornados no centro de Oklahoma no sábado. Seis dias antecipadamente. Na manhã do evento, obteve uma classificação de 4 em 5 para tempestades violentas na zona mais propensa a tornados destrutivos.

À medida que o tornado começou a se formar, os primeiros avisos do escritório do Serviço Meteorológico em Norman, Oklahoma, forneceram bastante tempo de antecedência, permitindo aos residentes tempo suficiente para procurar abrigo. READ Um morto e quatro feridos em tiroteio em Baltimore

A previsão de sexta-feira para tornados no leste de Nebraska e no sudoeste de Iowa foi igualmente presciente ao destacar a área com maior risco de tempestades violentas (pode-se argumentar que o nível de risco deveria ser superior à categoria 3).

Escritórios de serviços meteorológicos em Hastings, Nebraska, Omaha e Des Moines também deram ao tornado tempo suficiente para se desenvolver. Em Elkhorn, Nebraska, Moradores receberam alerta de 34 minutos.