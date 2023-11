Best Buy Black Friday 2023: as melhores ofertas da promoção

Tem sido uma longa vantagem, mas a Best Buy está entre as primeiras a puxar a alavanca em seus negócios oficiais da Black Friday 2023. Você pode economizar dinheiro em uma ampla variedade de itens, desde videogames até câmeras Go Pro. Basicamente, se a Best Buy o vender, há uma boa chance de que ele esteja à venda esta semana na Black Friday 2023. Você pode ver a venda completa aqui ou continuar procurando as melhores ofertas disponíveis no momento.

Ofertas da Black Friday na TV

A Best Buy tem várias TVs Black Friday à venda em uma variedade de tamanhos e conjuntos de recursos. Se você está procurando uma TV mais acessível para colocar no quarto, um TCL de 40 polegadas que custa US$ 99,99 pode resolver o problema. Se você procura algo maior ou com uma imagem mais bonita, pode economizar dinheiro em TVs de até 86 polegadas.

Presságio 16

CPU: Intel Core i7-13700HX | GPU: Nvidia GeForce RTX 4060 (8GB) | BATER: SDRAM DDR5-4800 de 16 GB (2 x 8 GB) | Armazenar: SSD PCIe NVMe TLC M.2 de 512 GB | Peso: 5,4 libras | Tamanho: 14,53″ x 10,21″ x 0,93″

Ofertas de videogame

Ofertas Nintendo Switch

Nintendo Switch OLED-Super Smash Bros. O pacote Black Friday já está disponível

Oferta da Black Friday Nintendo Switch OLED – Black Friday pacote Um modelo Switch OLED, um download digital de Super Smash Bros. Ultimate e uma assinatura de três meses do Nintendo Switch Online. Ver Na Best Buy

O novo pacote Black Friday da Nintendo apresenta o modelo Switch OLED por apenas US$ 349 com alegrias e males exclusivos, Super Smash Bros. Se você está procurando o presente perfeito para as vendas da Black Friday ou para o fã da Nintendo em sua vida, este é um ótimo negócio e vale a pena considerar.

Nintendo Switch – Pacote Deluxe Mario Kart 8 por US$ 299

Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe pacote Inclui uma cópia digital do console, Mario Kart 8 Deluxe, e uma assinatura exclusiva do Nintendo Switch Online por 3 meses. Ver Na Best Buy

O pacote Black Friday Switch de longa duração da Nintendo está de volta. Você pode obter o Switch junto com Mario Kart 8 Deluxe, além de uma assinatura exclusiva de três meses do Nintendo Switch Online, tudo pelo preço normal de um Switch. Embora eles ofereçam algo semelhante há anos, este é um bom negócio do Black Friday Switch.

Ofertas de jogos Nintendo Switch

De acordo com os planos da Black Friday da Nintendo, os jogos originais estarão à venda a partir de domingo, 19 de novembro. Enquanto isso, você pode economizar nos jogos de terceiros listados acima.

Pacote Nintendo Switch Joy-Con Super Mario Party vermelho e azul

Se você usar outro pacote de Joy-Con, esse pacote não vale nada. Isso lhe dá uma cópia digital do lindo Joy-Con vermelho e azul e Super Mario Party, por menos de US $ 40 que ambos os itens custariam normalmente. Escusado será dizer que Super Mario Party é um ótimo jogo de festa.

Ofertas do PlayStation 5

Pacotes PS5 Slim por US$ 499,99

Para coincidir com a temporada de compras da Black Friday, a Sony revelou um novo design mais curto e fino para o PS5. É muito legal e, para adoçar ainda mais o negócio, você pode agrupá-lo com Spider-Man 2 ou Call of Duty: Modern Warfare 3 sem nenhum custo extra. Se você estiver comprando um PS5 neste período de festas, não há razão para não ganhar um jogo grátis com ele. Esta é uma das melhores ofertas do PS5 da Black Friday.

Os controladores PS5 DualSense custam US$ 49,99

Os controladores sem fio PS5 DualSense estão disponíveis em uma variedade de cores por US$ 49,99. Este é um negócio incrível, muitos dos quais normalmente custam US$ 74,99.

Ofertas de jogos PS5

Quer ofertas de jogos PS5? A maioria desses descontos são as melhores ofertas no momento, então faça um estoque.

Ofertas do Xbox

Ofertas de pacotes Xbox Series X

Inclui um vale-presente de $ 50 Série Xbox X O preço cai para US$ 399,99 com My Best Buy Plus ou Total. Ver Na Best Buy

Os compradores do Xbox Series X têm ótimas opções para economizar dinheiro nesta temporada de festas. Para começar, você pode obter o Xbox Series X com uma cópia gratuita do Diablo IV, tudo por US$ 449,99. Se você for membro My Best Buy Plus ou Total, poderá adquirir o console por US$ 399,99 – o melhor negócio que já vimos. No entanto, é importante notar que as ofertas da Black Friday do Walmart incluem um pacote Diablo 4, Madden NFL 24 ou Call of Duty: Modern Warfare 3 por US$ 489. Para mais vendas como essa, confira nossas escolhas das melhores ofertas do Xbox na Black Friday.

Ofertas de jogos Xbox

Existem ótimas ofertas disponíveis em jogos do Xbox. Pegue o que chama sua atenção.

Ofertas de controladores Xbox

Quase todas as cores dos controladores do Xbox estão disponíveis com grandes descontos no momento, tornando-a uma ótima época do ano para comprar um ou dois controladores extras.

Asus ROG Ally está à venda

Se você quiser escolher o melhor PC portátil para jogos com Windows do mercado, você pode economizar algum dinheiro agora. O modelo Z1 menos sério está à venda com um desconto ainda maior.

Ofertas da Apple

iPads custam apenas US$ 249,99

O iPad básico de 9ª geração é um ótimo tablet que pode lidar facilmente com todas as tarefas típicas de computação para as quais você usaria um tablet: navegar na web, lidar com e-mail, usar mídias sociais e transmitir vídeo e música.

Economize até US$ 1.000 em um iPhone com troca

Se você tiver um telefone novo para trocar, poderá economizar até US$ 1.000 no iPhone mais recente. Isso deve afetar um pouco sua carteira.

MacBooks custam apenas US$ 749,99

Se você está procurando um laptop Apple, pode economizar muito na Best Buy. O MacBook Air com chip M1 2020 é vendido por US$ 749,99 muito acessíveis. É sobre isso que estou escrevendo, e ainda é uma máquina muito capaz. Mas se quiser mais potência, você pode atualizar para um modelo mais recente ou um MacBook Pro.

AirPods Máx. $ 449,99

Os AirPods Max são os fones de ouvido mais confortáveis ​​e com melhor sensação que você pode obter. Eles também oferecem excelente cancelamento de ruído ativo. Se você não quer gastar muito, os fones de ouvido Bose QuietComfort 45 Varejo por $ 199,99.

Procurando mais ofertas da Apple? Confira nosso guia para tudo Promoção da Apple Black Friday.

Barras de som e áudio doméstico

Ofertas Sonos

Precisa melhorar seu sistema de áudio doméstico? A promoção da Sonos Black Friday está no ar, mas os preços são os mesmos na Best Buy.

Mais ofertas de áudio doméstico

Sonos não é para todos. Se você não quiser abrir um buraco do tamanho de uma cratera em sua conta bancária, poderá obter um status sólido por um preço muito baixo, agora que está à venda.

Mais contratos técnicos

Melhores compras e tecnologia andam de mãos dadas. Portanto, não é surpresa que você possa economizar dinheiro em tudo, desde laptops até câmeras GoPro.

Ofertas de filmes em Blu-ray 4K UHD

Com a Best Buy anunciando planos para parar de vender filmes e programas de TV físicos, não é surpresa que o varejista esteja reduzindo os preços da Black Friday para o nível mais baixo de todos os tempos. Na verdade, não há melhor momento para comprar seus filmes ou itens colecionáveis ​​favoritos.

Ofertas de casa e cozinha

Há muitas ofertas disponíveis em utensílios de cozinha, eletrodomésticos e em toda a casa. Campainha e câmeras de segurança Arlo também estão incluídas.

Programação da Best Buy Black Friday 2023

Entre todos os varejistas, a Best Buy é a que realiza vendas na Black Friday há mais tempo. Aqui está a programação completa.

17 a 25 de novembro : Promoção da Black Friday

: Promoção da Black Friday 26 a 27 de novembro: Promoção da Cyber ​​​​Monday

As vendas oficiais da Black Friday começam em 17 de novembro e vão até a Cyber ​​​​Monday, que cai em 27 de novembro.

Horário de funcionamento estendido da Best Buy

A partir de 6 de novembro, a Best Buy estendeu o horário de funcionamento de suas lojas físicas. Aqui está o horário de funcionamento da loja no horário local:

Segunda sabado : 9h às 21h

: 9h às 21h Domingo: 9h às 20h

Nota: Todas as lojas fecham no Dia de Ação de Graças, embora você possa aproveitar os preços promocionais no site.

Política de devolução de compras de fim de ano da Best Buy

Você odeia comprar um presente para alguém e essa pessoa não pode devolvê-lo se não precisar. Para esse fim, as melhores compras Site da companhia “A maioria dos presentes comprados entre 27 de outubro e 30 de dezembro pode ser resgatada até 13 de janeiro”, diz ele.