Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, não renunciará após acusações contra esposa

29 de abril de 2024, 09:48 BST Atualizado há 55 minutos

legenda da imagem, O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que continuará como presidente da Espanha após uma revisão.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, disse que permanecerá como presidente da Espanha, após cinco dias de especulações sobre seu futuro.

Sánchez cancelou compromissos oficiais na semana passada depois que um tribunal abriu uma investigação preliminar sobre sua esposa por acusações de corrupção.

Ele denunciou a campanha de perseguição levada a cabo pelos meios de comunicação de direita.

Sánchez disse que decidiu continuar a seguir “expressões de solidariedade de todos os setores da sociedade”.

Uma série de manifestações foram realizadas em toda a Espanha durante o fim de semana, com apelos para que o primeiro-ministro permanecesse no cargo. Mais de 10.000 pessoas manifestaram o seu apoio ao Primeiro-Ministro em frente à sede do Partido Socialista (PSOE), em Madrid.

“Graças a esta mobilização, decidi continuar a liderar a presidência”, disse Sánchez, prometendo continuar “com ainda mais força, se possível”.

“Não se trata do destino de um líder – trata-se de decidir que tipo de sociedade queremos ser. O nosso país precisa desta auto-reflexão. Conturbámos a nossa vida pública durante demasiado tempo”, disse ele.

As acusações contra a esposa de Sánchez, Becona Gómez, foram apresentadas contra ele pela organização Manos Limbias (Mãos Limpas), liderada por um homem ligado à extrema direita conhecido como Miguel Bernad.

As acusações contra a esposa de Sánchez, Becona Gómez, foram apresentadas contra ele pela organização Manos Limbias (Mãos Limpas), liderada por um homem ligado à extrema direita conhecido como Miguel Bernad.

Na quinta-feira, o Ministério Público de Madrid pediu a suspensão do julgamento por falta de provas. Manos Limbias admitiu que as alegações eram falsas com base em histórias de jornais online – uma das quais já tinha sido provada falsa.

No seu discurso, Sánchez admitiu que dedicar algum tempo à reflexão sobre a sua declaração pode ter causado “insatisfação”, mas acrescentou que “às vezes a única forma de avançar é parar, pensar e decidir ir”.

Muitos esperavam que Sanchez renunciasse ou solicitasse uma moção de confiança.

O anúncio de segunda-feira foi recebido com júbilo pelos aliados do presidente.

“Obrigado por defenderem a democracia, defenderem a dignidade e lutarem por uma Espanha solidária e corajosa”, disse a porta-voz do PSOE, Esther Peña Camarero, no X.

Mas os membros da oposição deram menos apoio.

Isabel Díaz Ayuzo, chefe do Partido Popular (PP), de oposição na região de Madrid, acusou-o de ser “sem vergonha”.

Ele disse que o primeiro-ministro levou cinco dias para decidir “como atacar os juízes, os rivais políticos e a imprensa independente”, acrescentando: “Ele deveria fazer menos discursos sem repórteres e mais conferências de imprensa onde lhe pudessem ser feitas perguntas”.

Por sua vez, Miguel Bernard, da Manos Limpias, disse que a decisão de Sánchez de permanecer no cargo poderia prejudicar “tremendamente” o PSOE e que surgiriam mais provas de impeachment contra Sánchez. “Acredito que pode haver acontecimentos nos próximos dias que o farão reconsiderar a sua posição”, disse Bernard.

Na semana passada, o líder do conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, acusou o primeiro-ministro de fazer “um movimento de sobrevivência política” ao transformar as acusações contra a sua esposa e a sua subsequente resposta num espectáculo antes de eleições cruciais.

Na verdade, a decisão de Sánchez de suspender as funções públicas surge num momento tenso para o seu Partido Socialista, com eleições para o Parlamento Europeu marcadas para Junho e eleições na região da Catalunha, no nordeste de Espanha, no próximo mês. READ Outro relatório de empregos chocantemente bom mostra que a economia dos EUA está crescendo