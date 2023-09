Trump diz que pode comparecer a seu julgamento por fraude civil em Nova York depois de pedir para reagendar o depoimento contestado

CNN

Donald Trump disse que planeja comparecer ao seu julgamento por fraude civil em Nova York na próxima semana, depois que recentes ordens judiciais “mudaram o terreno”, de acordo com a ordem de um juiz em um caso não relacionado.

Um juiz federal na Flórida que supervisiona o processo de Trump contra seu ex-advogado Michael Cohen expôs o plano de Trump em uma ordem concedendo um pedido para adiar a apresentação do caso porque entraria em conflito com um julgamento em Nova York marcado para começar na segunda-feira.

O juiz magistrado dos EUA, Edwin Torres, disse que Trump “novamente solicitou que o tribunal modificasse seu apelo para comparecer pessoalmente em sua audiência previamente agendada em Nova York. O demandante declarou que, como o caso histórico agora tem decisões pré-julgamento, ele é obrigado a comparecer em Nova York. York – pelo menos todos os dias da primeira semana do julgamento.” será criado.”

Mas quando questionado por repórteres em Los Angeles, na noite de sexta-feira, se iria à audiência na segunda-feira, Trump disse: “Posso, posso, sim”.

De acordo com duas fontes, a equipe de Trump está estudando acordos para que Trump o leve a Nova York na próxima semana – embora na noite de sexta-feira a viagem ainda não tivesse sido confirmada.

No entanto, o Serviço Secreto dos EUA reuniu-se com o Departamento de Polícia de Nova Iorque e com autoridades de segurança do tribunal, e um responsável pela aplicação da lei disse que Trump planeia comparecer na audiência na próxima semana.

Uma fonte policial disse à CNN que o ex-presidente deverá comparecer ao tribunal na segunda e terça-feira. O funcionário disse que o planejamento para esta possível próxima aparição do ex-presidente seria semelhante ao que as autoridades planejam para a aparição de Trump para acusação pelo promotor distrital de Manhattan em abril.

Uma fonte separada de aplicação da lei disse à CNN que Trump deve comparecer ao tribunal na segunda e terça-feira.

Advogados Civis de Trump em Nova York Ele não respondeu a um pedido de comentário sobre se comparecerá pessoalmente à audiência.

Esta semana, o juiz que supervisiona o caso de Nova Iorque, Arthur Engoron, desferiu um grande golpe na defesa de Trump contra o processo de 250 milhões de dólares. O juiz considerou Trump responsável por fraude e exagero de seus ativos em suas demonstrações financeiras durante uma década. Ele também ordenou a revogação de certificados comerciais de algumas empresas Trump e deu a seus advogados 30 dias para elaborar um plano.

No julgamento, a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, não precisou provar que as demonstrações financeiras eram falsas. Ele procura provar que Trump, os seus filhos mais velhos, a Organização Trump e alguns dos seus funcionários conspiraram para falsificar registos comerciais, fazer declarações financeiras falsas e envolver-se em fraudes de seguros. Ele está pedindo ao juiz que proíba os Trump de atuarem como diretores de empresas no estado de Nova York e de celebrar negócios no estado por cinco anos.

Trump está na lista de testemunhas tanto do governo quanto de sua própria equipe jurídica. Seu advogado disse que deseja testemunhar em seu nome.

Engoron rejeitou os argumentos legais de Trump, escrevendo no despacho desta semana que Trump estava vivendo em um “mundo de fantasia”.

No início desta semana, um porta-voz da Administração dos Tribunais de Nova Iorque disse à CNN que o tribunal tinha reforçado a segurança em torno dos juízes.

No início deste ano E. Trump não compareceu ao processo civil de agressão sexual e difamação movido por Jean Carroll. Um júri o considerou responsável por agressão sexual e difamação e concedeu a Carroll US$ 5 milhões. Trump apelou.