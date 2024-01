Spirit Airlines eleva previsão para o quarto trimestre, ações sobem

Aviões da Spirit Airlines na pista do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale Hollywood. (Joe Cavaretta/South Florida Sun Sentinel/Tribune News Service via Getty Images)

A Spirit Airlines elevou na sexta-feira sua previsão financeira para o quarto trimestre de 2023, fazendo com que as ações subissem 17% após um revés no início desta semana, após a decisão de um juiz bloqueando a compra da companhia aérea econômica pela JetBlue Airways.

o espírito disse em uma petição A empresa espera receitas de cerca de 1,3 mil milhões de dólares no final do ano, graças a fortes reservas, no limite máximo das suas previsões anteriores. Estimou margens negativas ajustadas de 12% a 13%, uma melhoria em relação à previsão anterior de uma margem negativa de 19% nos últimos três meses do ano.