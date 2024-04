Kristaps Porzingis, do Celtics, vem de vitória devido a uma lesão na panturrilha

MIAMI – O pivô do Boston Celtics, Kristaps Porzingis, saiu da quadra antes do intervalo da vitória por 102 a 88 no jogo 4 de segunda-feira à noite sobre o Miami Heat.

Porzingis será submetido a exames de imagem na terça-feira, mas os primeiros indícios são de que ele não sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Porzingis mudou a situação depois de receber um passe de Jaylen Brown no final do segundo período. Ao receber a bola, Porzingis começou a dirigir para a esquerda e rapidamente passou a bola para Brown, que fez uma careta antes de mancar no meio da jogada. Porzingis não pareceu ter sido tocado por ninguém durante o jogo lesionado.

Enquanto caminhava para o vestiário com um assistente, Porzingis ergueu brevemente sua camisa com óbvia frustração no rosto.

O Celtics rapidamente divulgou uma atualização, dizendo que Porzingis estava sofrendo de rigidez na panturrilha direita e estava em dúvida para retornar à ação.

O veterano Al Horford assumiu seu lugar como titular no início do segundo tempo.

O técnico do Celtics, Joe Mazzulla, disse que não recebeu atualizações sobre a saúde de Porzingis.

“Não vi o que aconteceu”, disse Mazzulla.

Porzingis, de 2,10 metros, que se juntou ao Celtics na última offseason em uma troca com o Washington Wizards, se encaixou quase perfeitamente em seu novo time, com média de 20 pontos e sete rebotes por disputa, dando ao Boston uma classificação de cinco eliminações ainda mais perigosa. ofensa.

Os Celtics lideram a série melhor de sete por 3 a 1 sobre Miami.

A Associated Press contribuiu para esta história.