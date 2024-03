Quando Peter Navarro vai para a prisão, ele ouve o rugido dos leões

CNN

O ex-conselheiro de Trump na Casa Branca, Peter Navarro, espera passar os próximos meses trabalhando no ar condicionado e dormindo em um dormitório para presidiários “mais velhos” do sexo masculino na prisão ao lado do zoológico.

Navarro, 74, deve se apresentar à prisão na terça-feira, depois que a Suprema Corte rejeitou na tarde de segunda-feira seu pedido de adiamento de última hora.

Ele se tornou o primeiro ex-funcionário da Casa Branca a ser preso por desacato ao Congresso enquanto se reportava a um campo satélite de segurança mínima do Federal Bureau of Prisons em Miami.

“Você não pode simplesmente ouvir os leões… você pode ouvir os leões rugindo todas as manhãs”, disse Sam Mangel, conselheiro da prisão de Navarro.

“Ele está nervoso”, disse Mangal à CNN sobre Navarro. “Qualquer pessoa, independentemente da duração da pena, vai para o desconhecido.”

Mangel faz parte de uma indústria artesanal no mundo jurídico que ajuda a preparar criminosos abastados e suas famílias para trás das grades. Ele disse que conversou com Navarro na segunda-feira.

Navarro foi condenado a quatro meses de prisão depois que uma investigação da Câmara sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA o considerou culpado de não responder às intimações do Congresso para obter documentos e depoimentos.

Outro conselheiro de Trump, Steve Bannon, foi condenado a quatro meses de prisão por desacato ao Congresso no âmbito da mesma investigação, mas a data do seu relatório de prisão foi adiada, uma vez que ele também interpõe recursos.

“É histórico e será para futuros assessores da Casa Branca intimados pelo Congresso”, disse Stanley Brandt, ex-conselheiro geral da Câmara que agora representa Navarro como um de seus advogados de defesa, na segunda-feira.

É improvável que Navarro cumpra os quatro meses completos de sua sentença por causa das leis que permitem que presidiários federais sejam libertados antecipadamente. Mangal disse que espera receber cerca de 90 dias.

Navarro terá que ter aulas e conseguir um emprego dentro da prisão, disse Mangal. Um conselheiro penitenciário o incentivou a fazer um teste como funcionário de uma biblioteca jurídica ou organizador, para que possa passar os próximos meses no ar condicionado enquanto o clima de Miami esquenta.

Dada a sua idade, Navarro solicitará uma cama para 80 pessoas em uma casa de repouso.

“Não há privacidade no hotel”, disse Mangel. “Pode ser assustador e intimidante. Mas ele estará completamente seguro.

Mangal disse que o campo de prisioneiros já tem dois clientes adicionais – um médico e um político que ele não quis revelar – que planejam ajudar Navarro a “se acostumar”.

Navarro, um centro correcional federal em Miami, é uma das prisões mais antigas do país, com menos de 200 presos em sua infraestrutura envelhecida. Há um grande grupo de presidiários de Porto Rico porque é o Departamento de Prisões mais próximo do território.

Lá dentro, Navarro consegue fazer mais de oito horas por mês de ligações telefônicas e acessar e-mails. Mangal disse que pode acompanhar as notícias em algumas dezenas de televisões dentro da prisão – metade transmitida em espanhol e metade em inglês.

Em uma ordem na tarde de segunda-feira, o presidente do tribunal John Roberts Rejeitado A tentativa de Navarro de permanecer fora da prisão enquanto contestava a condenação perante um tribunal federal de apelações em Washington, DC.

Roberts observou que um tribunal federal de apelações perdeu qualquer contestação à ideia de que Navarro poderia ter evitado comparecer perante o Congresso, mesmo que se qualificasse para privilégio executivo. “Discordo veementemente que Navarro tenha perdido esses argumentos”, disse Roberts.

Departamento Federal de Prisões dos EUA NÓS. Esta foto do Federal Bureau of Prisons mostra a FCI Miami, uma instalação correcional federal de segurança mínima com um acampamento satélite de segurança mínima próximo.

Os advogados de Navarro argumentaram que a suspensão da decisão de um tribunal de primeira instância que negou a sua petição era justificada quando o peticionário não representava risco de fuga, levantava questões jurídicas substanciais e não procurava atrasar.

Em vez disso, argumentaram, Navarro apelou e “levantará muitas das questões no recurso que, segundo ele, poderiam levar a uma reversão da sua condenação ou a um novo julgamento”.

Navarro disse em comunicado na noite de segunda-feira: “A natureza partidária da prisão de um assessor sênior da Casa Branca deveria arrepiar os ossos de todos os americanos. Se alguém pensasse que Donald Trump não contava com a presença desses partidários e políticos, deveria pensar duas vezes agora.

A procuradora-geral Elizabeth Preloger classificou os argumentos de Navarro como “sem mérito” e instou o tribunal a rejeitar o seu apelo urgente.

Os “numerosos argumentos de Navarro se enquadram em duas categorias principais, nenhuma das quais resulta em reversão ou em um novo julgamento”, disse Preloger ao tribunal. A principal alegação de Navarro – de que a decisão de um juiz federal de não permitir que ele levantasse um argumento de privilégio executivo no julgamento foi imprópria – em última análise, não mudará o resultado do seu caso criminal, disse ele.

“Mesmo uma reivindicação de privilégio bem-sucedida não justifica o descumprimento de uma intimação por parte do requerente”, escreveu Preloger. “(Navarro) perdeu os contra-argumentos contra todos esses pontos, cada um dos quais é uma razão independente para rejeitar as suas reivindicações aqui.”

