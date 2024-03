Ações da Tesla: estimativas de EPS para 2024 continuam caindo A gigante dos EV agora está aumentando os preços.

Tesla (D.S.L.A) anunciou no fim de semana que aumentará os preços do Modelo Y nos EUA em 1º de abril. Enquanto isso, o Modelo Y estará à venda na Europa em 22 de março. Enquanto isso, a gigante global de EV também está oferecendo novos descontos em estoque de acabamentos do Modelo Y na China. As ações da Tesla se recuperaram na segunda-feira.







X









A empresa aumentará o preço de todos os acabamentos do Modelo Y nos EUA em US$ 1.000 no próximo mês, enquanto os preços do Modelo Y na Europa aumentarão cerca de US$ 2.100 na sexta-feira. Na China, a Tesla está oferecendo descontos de US$ 1.000 a US$ 1.500 em veículos Modelo Y em estoque.

Os cortes de preços ocorrem depois de mais de um ano em que a Tesla reduziu os preços dos veículos e ofereceu descontos para acompanhar o ritmo das vendas. Como resultado, as margens brutas dos automóveis caíram abaixo de 20%, atingindo um pico de 30% no quarto trimestre de 2021, em meio à escassez de chips na indústria.

Os analistas argumentam que esta estratégia não está a ajudar a procura e está a prejudicar a empresa. Os observadores da Tesla relatam que o estoque está atualmente muito alto e que os aumentos de preços da empresa de EV não indicam um aumento na demanda.

Troy Tesla, uma fonte respeitada de estimativas de entrega e rastreamento de dados da Tesla entre investidores de varejo da Tesla, escreveu no X, anteriormente no Twitter, no sábado, que o aumento de preços nos EUA “não foi devido à alta demanda”.

“Com base em dados recentes, o estoque está atualmente alto”, postou Tesla. “Compre agora antes que as notícias da Tesla aumentem.”

Tesla está caindo, mas não é barato. Aqui está o porquê.

Faltando apenas duas semanas para o primeiro trimestre, a Tesla parece estar perdendo entregas. De acordo com a FactSet, o consenso de Wall Street atualmente tem entregas no primeiro trimestre de 487.000 unidades. No entanto, muitos analistas reduziram as previsões nos últimos dias.

Espera-se que a Tesla anuncie as entregas do primeiro trimestre no início de abril.

Desempenho das ações da Tesla

As ações da TSLA subiram 6,6% para 174,36 durante a ação do mercado na segunda-feira. Na semana passada, as ações da Tesla caíram 6,7%, para 163,57. Na quinta-feira, as ações da Tesla caíram 4,1%, para 162,50, atingindo novos mínimos de 2024 e níveis não vistos desde maio de 2023. TSLA caiu 19% em março.

O Wells Fargo reduziu a Tesla de peso igual para subponderação na semana passada, com preço-alvo de 200 para 125. A classificação de subponderação da empresa é igual a uma classificação de venda e seu corte de preço representa um risco de queda de 23% em relação aos níveis atuais de TSLA.

Enquanto isso, o UBS reduziu o preço-alvo das ações da Tesla de 225 para 165 e manteve uma classificação neutra para as ações na semana passada. O UBS reduziu sua previsão de entrega no primeiro trimestre para 432.000 unidades, em relação à previsão anterior de 466.000. A empresa reduziu as entregas anuais para 1,96 milhão, de 2,02 milhões.

Com 2023 no espelho retrovisor, o consenso dos analistas agora coloca os lucros da Tesla em 2024 abaixo dos níveis de 2023, sinalizando mais um ano de crescimento negativo para esta ação em crescimento. Wall Street espera que a Tesla ganhe apenas US$ 2,97 por ação em 2024, de acordo com a FactSet. Isso representaria um declínio de cerca de 5% em relação aos US$ 3,12 do ano passado.

O mais recente analista do FactSet “consenso nítido” indica um lucro por ação para 2024 de apenas US$ 2,62.

O touro do Morgan Stanley Tesla, Adam Jonas, emitiu recentemente uma nota ao investidor na qual cortou suas previsões de receita da Tesla para 2024 em 25%, dizendo que a gigante dos EV poderia “potencialmente” perder dinheiro este ano.

Jonas reduziu seu preço-alvo da Tesla de 345 para 320, mas manteve uma classificação de sobreponderação nas ações. Jonas reduziu sua previsão de lucro por ação da Tesla para 2024 para US$ 1,51, abaixo de sua visão anterior de US$ 2,04 por ação, já que o lucro bruto do setor automotivo, excluindo créditos regulatórios, caiu 11,4%, já que os analistas esperam problemas contínuos de demanda por EVs.

A empresa EV está classificada em oitavo lugar no IBD de 35 membros Grupo da Indústria de Fabricantes de Automóveis. A ação tem uma classificação composta de 28 em 99 possíveis. As ações da Tesla têm uma classificação de força relativa de 9 e uma estimativa de EPS de 68.

BSeguindo Kit Norton para locação no X, anteriormente conhecido como Twitter, @kidnorton Para maior segurança.

Você pode gostar:

Comprar ou vender Tesla?

Obtenha acesso total às listas e classificações de ações do IBD

Aprendendo a escolher as melhores ações? Leia o canto do investidor

Comprar Rivian agora com o hype das drogas cibernéticas?

A recuperação do mercado foi interrompida antes do Fed, dois grandes eventos de IA