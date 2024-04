Rei Carlos III retornará ao dever real após diagnóstico e tratamento de câncer: NPR

Alterar o título Holly Adams/AFP/Getty Images Holly Adams/AFP/Getty Images

LONDRES – O rei Carlos III retornará em breve aos deveres reais.

Num comunicado à imprensa na sexta-feira, o Palácio de Buckingham disse que o monarca “retornará em breve às funções públicas após algum tratamento e recuperação após um recente diagnóstico de câncer”.

Não foi informado se Charles se recuperou ou se o tratamento foi encerrado. O tipo ou estágio do câncer com o qual ele foi diagnosticado ainda não foi revelado. Ele começou o tratamento não especificado no início de fevereiro.

Para ajudar a marcar o que está sendo chamado de “marco” para seu retorno, o Rei Charles e a Rainha Camilla visitarão o centro de tratamento de câncer na próxima terça-feira, onde se encontrarão com profissionais médicos e pacientes. “Esta visita é o primeiro de muitos compromissos externos que Sua Majestade realizará nas próximas semanas”, afirmou o comunicado.

O palácio acrescentou que o Rei e a Rainha farão uma visita de Estado ao Imperador e à Imperatriz do Japão no Palácio de Buckingham em junho.

O rei Carlos iniciou o tratamento contra o câncer poucas semanas antes de sua sobrinha, a princesa de Gales, fazer o mesmo. Ela começou a quimioterapia no final de fevereiro, mas seu diagnóstico só foi divulgado no mês passado, quando a princesa disse que mudou após meses de pesquisas nos tablóides sobre seu paradeiro e a divulgação de uma foto de família. O palácio não revelou o tipo ou estágio do câncer.

O reinado de Carlos começou em setembro de 2022 com a morte de sua mãe, Elizabeth II, que estava no trono há mais tempo do que qualquer outro monarca britânico. A coroação de Carlos ocorreu oito meses depois, em maio de 2023.

A declaração do Palácio de Buckingham na sexta-feira concluiu: “À medida que se aproxima o primeiro aniversário da Coroação, Suas Majestades estão profundamente gratas pelas muitas gentilezas e votos de boa sorte recebidos de todo o mundo durante as alegrias e desafios do ano passado”.