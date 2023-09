A tempestade tropical Ophelia se forma na costa leste dos Estados Unidos

Anápolis, MD (AP) – A tempestade tropical Ophelia ganhou força na sexta-feira à medida que se movia em direção à costa da Carolina do Norte, cimentando as condições com fortes chuvas e ventos no meio do Atlântico para o fim de semana.

Os meteorologistas emitiram um alerta de tornado para partes do leste da Carolina do Norte. A tempestade deveria atingir a Carolina do Norte na manhã de sábado e causar até 17,7 centímetros de chuva em partes do estado e no sudeste da Virgínia.

O sistema climático intensificado tornou-se uma tempestade tropical à tarde e sustentou ventos máximos sustentados durante a noite de 113 km/h (70 mph), de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O centro de furacões disse que não se espera que a tempestade se intensifique ainda mais antes de atingir o continente e que enfraqueça mais tarde.

Ophelia estava a cerca de 115 quilômetros ao sul de Cape Lookout, na Carolina do Norte, e se movia de norte a noroeste a 19 km/h pouco antes das 23h, disseram os meteorologistas.

Os níveis da água estão subindo ao longo de partes da costa da Carolina do Norte e alertas de tempestades estão em vigor em algumas áreas. Ondas de 0,9 e 1,5 metros estão previstas para partes do estado, disse o centro de furacões.

Os governadores da Carolina do Norte, Virgínia e Maryland declararam estado de emergência. Algumas escolas fecharam mais cedo e muitos eventos de fim de semana foram cancelados enquanto as comunidades se preparavam para a chegada da tempestade.

“Esperamos ventos fortes, chuvas fortes e marés altas”, disse o governador de Maryland, Wes Moore, em comunicado à noite.

Nancy Shoemaker e seu marido, Bob, carregam sacos de areia para proteger sua casa à beira-mar no Waterfront Park, em Annapolis, Maryland.

Em outubro passado, a água inundou o quintal, levando até mesmo alguns sacos de areia.

“Esperamos que não seja o caso desta vez”, disse Nancy Schumacher. “Se tivermos mais vento e mais ondas, vai parecer um oceano, então isso é um problema”.

Um alerta de tempestade estava em vigor de Beaufort Inlet, Carolina do Norte, até Chincoteague, Virgínia, e um alerta de tempestade tropical foi emitido de Cape Fear, Carolina do Norte, até Fenwick Island, Delaware.

Ophelia afetou os táxis aquáticos na sexta-feira em Annapolis, onde o motorista Scott Bierman disse que o serviço terminará às 18h e será fechado no sábado.

“Não operaremos quando os passageiros estiverem em risco e as embarcações estiverem sendo danificadas”, disse Bierman.

Em Washington, o time de beisebol Nationals adiou o jogo de sábado para domingo.

Michael Brennan, diretor do Centro Nacional de Furacões, disse que não é incomum que uma ou duas tempestades tropicais – ou mesmo furacões – se formem na Costa Leste a cada ano.

“Estamos no auge da temporada de furacões e as tempestades podem se formar basicamente em qualquer lugar da bacia do Atlântico”, disse Brennan.

Cientistas disseram que ciclones podem ocorrer devido às mudanças climáticas Expandindo seus horizontes Regiões de latitudes médias costumam produzir tempestades semelhantes a este mês Furacão Lee Padrão universal. Um O estudo simulou ciclones tropicais Tempos pré-industriais, tempos modernos e um futuro com elevadas emissões. Descobriu-se que os furacões se desenvolveriam perto de áreas costeiras, incluindo Boston, Nova Iorque e Virgínia, com maior probabilidade de se desenvolverem ao longo da costa sudeste.

O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, emitiu a declaração de emergência do seu estado para ajudar a agilizar os preparativos e fornecer uma resposta rápida.

“É difícil prever o caminho de uma tempestade e queremos garantir que os agricultores, os socorristas e as equipes de serviços públicos tenham as ferramentas necessárias para se prepararem para condições climáticas severas”, disse Cooper.

O Sistema de Balsas da Carolina do Norte suspendeu o serviço em todas as rotas na sexta-feira até que as condições melhorem, disseram autoridades.

Uma ordem executiva do governador da Virgínia, Glenn Young, também procurou facilitar os esforços de resposta e recuperação.

“Queremos garantir que todas as comunidades, especialmente aquelas com maior impacto esperado, tenham os recursos necessários para responder e recuperar dos efeitos desta tempestade”, disse Youngin.

O governador incentivou os moradores a prepararem um kit de emergência e acompanharem atentamente a previsão do tempo.

Enquanto isso, Furacão Nigel Rebaixado para um ciclone pós-tropical centrado a cerca de 640 milhas (1.030 quilómetros) a noroeste dos Açores, com ventos máximos sustentados de 70 mph (110 km/h). Não houve alertas ou alertas costeiros associados enquanto a tempestade se movia para nordeste a 37 mph (59 km/h), disse o centro de furacões em sua atualização final no computador na manhã de sexta-feira.

Brumfield relatou de Silver Spring, Maryland. A correspondente da rádio AP Jackie Quinn em Washington e a correspondente da AP Lisa Bauman no estado de Washington contribuíram.

Acompanhe a cobertura climática da AP: https://apnews.com/hub/climate-and-environment